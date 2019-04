Maroc : la Bibliothèque nationale bascule vers l'énergie solaire

Octagon, CC BY SA 3.0 Octagon, CC BY SA 3.0

Les vertes années

Inauguré ce 4 avril, rapporte le Huffington Post , le projet a été réalisé dans un partenariat impliquant la BNRM et la Fondation BMCE-Bank. Un financement à la hauteur de 2,6 MDH impliquant 600 panneaux solaires, soit 2400 m2 de superficie. Tout cela implique également la structure et la logistique de gestion de l’énergie ainsi produite.« Il s’agit d’un partenariat d’intelligence qui a été scellé, reflétant les valeurs et les objectifs communs que les deux institutions partagent », assure Leila Meziane Benjelloun, présidente de la Fondation BMCE Bank pour l’éducation et l’environnement.À travers l’association public-privé, indique le directeur de la Bibliothèque, Mohamed El Ferrane, son établissement s’oriente vers une maîtrise de l’énergie et des dépenses liées. Le tout avec la perspective d’un plus grand respect de l’environnement.Rappelons que fin février, se tenait le salon Solaire Expo Maroc, dédié à l’efficacité énergétique dans le pays et sur le continent africain.« Depuis la prise de conscience de l’urgence climatique à Rio en 1992, le Royaume a résolument inscrit sa politique volontariste en matière de développement durable et de protection de l’environnement, dans l’effort global de la Communauté internationale, à travers une série de réformes constitutionnelles, législatives, institutionnelles et réglementaires », indiquait alors le roi Mohammed VI, dans son discours inaugural.L’objectif de 42 % d’énergies renouvelables a été fixé pour 2020 et 52 % à l’horizon 2030.Créée en 1926, la BNRM est un établissement patrimonial situé à Rabat, dans le quartier de l’Agdal.