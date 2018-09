Marquette-lez-Lille : “La bibliothèque ne ferme pas, elle change de statut”

Cet été, un « collectif des adhérents de la bibliothèque de Marquette-lez-Lille » avait alerté, par l'intermédiaire d'une pétition, sur la situation de l'établissement : à partir du 1er janvier 2019, la bibliothèque municipale deviendrait associative, avec une gestion confiée à Bibliothèques pour tous. Une décision contestée, mais assumée par le maire de la commune, Jean Delebarre, à quelques heures du vote de la mesure en conseil municipal.

Le centre culturel Jean Piat, qui abrite la bibliothèque de Marquette-lez-Lille

« Le 1er janvier 2019 sonnera le glas de la bibliothèque municipale de Marquette Lez Lille » dénonce une pétition mise en ligne l'été dernier, après la décision annoncée en juin 2018 de changer le statut de la bibliothèque de la commune de Marquette-lez-Lille. Pour des raisons financières, la mairie de la commune annonçait qu'elle confierait prochainement la gestion de l'établissement à l'association Bibliothèques pour tous.

« Est-ce à dire que la commune est en si grande difficulté financière qu'elle ne peut plus honorer le salaire d'un agent communal ? Et ce, malgré des comptes excédentaires de 2,3 millions d'euros », soulignent les signataires de la pétition, qui rassemble près de 500 signatures aujourd'hui.

L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) avait elle aussi réagi à la décision de la municipalité, dans un courrier. « L’ABF s’inquiète pour l’avenir professionnel de la bibliothécaire — agent communal — qui s’est pleinement investie jusqu’alors afin de développer la lecture publique sur le territoire de votre commune », indiquait l'association, qui soulignait aussi que le fonctionnement du « réseau associatif des Bibliothèques pour Tous, qui pratique la location de livres [...] installe de fait une inégalité de traitement parmi la population, en excluant tous ceux dont les revenus insuffisants se voient alors interdits d’accès aux livres ».

L'ABF conseillait au maire de se rapprocher de la DRAC et des Conseillers Livre et Lecture, pour déterminer quelles « aides [...] l’État pourrait éventuellement vous apporter afin d’améliorer la bibliothèque existante et développer la lecture publique sur le territoire de votre commune ».

Dans un courrier adressé aux signataires de la pétition et cité par La Voix du Nord, le maire de Marquette-lez-Lille répond : « Ne mentez pas, Mesdames et Messieurs les rédacteurs anonymes, la bibliothèque ne ferme pas, elle change de statut. » « Elle passe de bibliothèque municipale à bibliothèque associative », ajoute l'élu, qui précise que Bibliothèque pour tous s'est engagée auprès de la commune à mettre en place un principe d'adhésion plutôt que de location.

« Il faut voir en ce changement de statut une formidable opportunité offerte aux Marquettois : celle de bénéficier d’une structure dynamique et qualitative animée par des personnes passionnées et soucieuses de partager leur goût de la lecture », termine Jean Delebarre. La décision de changement de statut sera soumise au conseil municipal ce jeudi.