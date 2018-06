Marquis Imprimeur s'associe avec EPAC pour l'impression à la demande

Outre-Atlantique, Marquis Imprimeur, groupe d'impression canadien, annonce un partenariat avec l'acteur américain EPAC, particulièrement actif dans le domaine des solutions d'impression à la demande et à la commande. Un investissement de 9 millions $ au sein de son usine de Montmagny permettra à Marquis Imprimeur de « répondre aux impératifs du marché et aux besoins des éditeurs de livres ».

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Le secteur du livre et de l'impression est en mutation. Les tirages et le volume de commandes se multiplient et demandent une plus grande souplesse ; l'impression à la demande et à la commande est en hausse et les stocks (inventaires) tendent vers l'objectif zéro », résume Marquis Imprimeur dans un communiqué qui présente son plan de croissance.

Première étape : un partenariat avec EPAC et l'ajout de nouveaux équipements à son usine de Montmagny. « La première étape est déjà amorcée avec l'installation de trois presses numériques à jet d'encre, deux chaînes de montage ainsi que deux chaînes de collage. Cette première étape et cet investissement de 9 M$ nous permettront de produire 3 milliards de pages additionnelles par année à notre usine de Montmagny. D'autres étapes de notre plan seront annoncées au cours de 2018 et nous permettront de déployer encore plus de capacité. »

L'objectif affiché du groupe est de parvenir à la mise en place d'un seul flux de travail intégré et automatisé, à travers la solution EPAC déjà adoptée, en France, par Editis. Marquis Imprimeur s'appuie ainsi sur PACEX, solution de gestion de flux automatisée qui « permet une communication directe avec l'équipement sans intervention humaine et une réduction maximale de la gâche de papier ».

« Depuis juin 2017, Interforum propose, en partenariat avec EPAC, un dispositif révolutionnaire d'impression à la commande : Copernics. Nous sommes ravis de voir aujourd'hui le leader de l'impression en Amérique du Nord s'associer avec EPAC. C'est désormais ensemble que nous allons réinventer le monde de l'édition et de l'impression et ouvrir ainsi de nouveaux horizons pour nos éditeurs, et libraires », souligne Éric Levy, Directeur des Opérations Editis et Président d'Interforum.

Évidemment, l'objectif commun de Marquis Imprimeur et d'Editis est d'étendre leur capacité de production et de diffusion, pour leurs clients ou non : à ce titre, l'échange de bons procédés à travers les équipements EPAC permet d'être présent d'un côté et de l'autre de l'Atlantique.



« Les clients de Marquis auront donc éventuellement accès à des installations en Asie aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine. Marquis devient donc dès maintenant, une porte d'entrée encore plus efficace pour la production en Amérique du Nord de livres en provenance de l'Europe. Inversement, ce réseau ouvre des horizons pour tous les clients actuels et potentiels canadiens de Marquis désireux d'imprimer plus près du lectorat sur la plupart des marchés d'exportations », commente ainsi Marquis.



Des pourparlers sont en cours entre Marquis et divers leaders de l'édition pour la création de solutions d'impressions délocalisées.