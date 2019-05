Marseille : la bibliothèque de l'Alcazar ferme pour incident technique

Jean-Pierre Dalbéra, CC BY SA 3.0



Nous vous informons de la fermeture exceptionnelle de la bibliothèque de l'Alcazar, pour raisons techniques, jusqu'à nouvel ordre. — Ville de Marseille (@marseille) May 10, 2019



À Marseille, "jusqu'à nouvel ordre", ça peut vouloir dire "pour toujours". Tant qu'il n'y aura pas une remise à plat de la gestion des services municipaux dans cette ville, nous ferons face à ces défaillances chroniques. Mais il faudrait qu'on ait un maire... — Mathieu Grapeloup (@Mat_Grapeloup) May 10, 2019



C’est une vague : les usagers de la bibliothèque Merlan, ce 10 mai, ne pourront pas emprunter de documents. Pour cette journée, seuls les retours et les inscriptions seront pris en charge. Du côté de la bibliothèque Saint-André, la fête du livre prévue pour ce 11 mai a tout bonnement été annulée.Enfin, la bibliothèque municipale Castellane, elle, sera fermée les 14 et 15 mai, pour des travaux de maintenance électrique. On croirait que les ennuis se suivent, surtout après l’annonce laconique diffusée en fin de matinée par la Ville.Sur le site internet de l’établissement, on apprend que les problèmes techniques auraient également des conséquences sur la sécurité — ce qui justifierait la fermeture. Mais là encore, pas beaucoup plus de détails. Dommage, le compositeur et autodidacte Frédéric Pattar devait intervenir à 17h, pour la sortie de son premier disque.La réaction des internautes ne manque pas de faire sourire, ou grincer des dents tout dépend.De fait, l’incident technique en question relèverait d’une fuite d’eau le long de câbles électriques, et serait en cours de résolution. « La Bibliothèque de l’Alcazar rouvrira ses portes aussitôt après », assurent les services de la mairie.Sur l’année 2019, la mairie avait prévu des travaux de sécurisation dans l’établissement, inclus dans les 39 millions € de dépenses d’investissement indiqués dans le budget primitif 2019. Ouverte en mars 2004, la bibliothèque s’est installée à la place du music-hall du même nom.Elle dispose d’un million de documents dont 350.000 en libre accès, ainsi que de manuscrits médiévaux et d’une collection de 143 incunables — avec une superficie globale de 11.000 m2 ouverts au public sur une surface totale de 18.000 m2.« Les équipes sont en cours d’opération pour trouver une solution », nous précise la mairie, sans avoir plus d’informations sur l’origine du problème. « La bibliothèque rouvrira dans les meilleurs délais », assure-t-on.