Marseille : un second cas de Covid entraine la fermeture d'une bibliothèque

La situation sur le front de la lutte contre la Covid-19 semble se dégrader fortement à Marseille et le regain... Publiée par Martine Vassal sur Mercredi 12 août 2020

photo : bibliotèque l'Alcazar, Jean-Pierre Dalbéra, CC BY SA 3.0

Ce 11 août, la bibliothèque du Merlan indique qu’un cas de coronavirus a été détecté sur une personne . Et incite alors les usagers qui se sont rendus dans l’établissement entre les 3 et 7 août à recourir à un test de dépistage.Ce 12 août, c’est au tour de l’Alcazar de diffuser un message similaire : « La Direction de l’Action Culturelle invite les usagers ayant fréquenté la bibliothèque du 4 au 6 août 2020 à effectuer un test de dépistage (numéro de l’IHU : 04 13 73 20 01). »Un second cas pour les établissements de la ville, qui entraînera un protocole de désinfection, ainsi que le dépistage de l’ensemble des agents de l’établissement. Pour la bibliothèque du Merlan, une quarantaine établie jusqu’au 21 août a été déclenchée.La présidente de la Métropole et du Département des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, expliquait récemment sa volonté de rendre obligatoire le port du masque sur l’espace public. Dans les bibliothèques, après le déconfinement, un décret avait imposé le port à tout usager de plus de 11 ans.Selon Martine Vassal, qui s’exprime sur Facebook, la situation dans la cité phocéenne semble se dégrader, « et le regain épidémique est malheureusement une réalité immédiate qui s’impose à nous ».Elle ajoute : « Nous nous rendons bien compte que se limiter aux axes les plus fréquentés ne suffit plus et que nos concitoyens ne comprennent pas ce zonage arbitraire qui sous-entendrait que le danger puisse être présent dans une rue, mais pas dans une autre. »Depuis le 8 août, un arrêté du préfet avait imposé le masque dans trois espaces de la ville, jusqu’au 31 août, entre 10 h et 4 h. « On constate une forte augmentation des cas positifs dans la tranche d’âge des 20-40 ans, notamment chez ceux qui participent à des rassemblements festifs, dans la grande majorité des cas, des asymptomatiques qui contaminent leur famille et des personnes plus vulnérables », assurait Marie Aubert, préfète déléguée à l’égalité des chances dans La Provence Les données communiquées par Santé Public France indiquent d’ailleurs que parmi les 21 départements en situation de vulnérabilité “modérée”, se retrouvent les Bouches-du-Rhône.