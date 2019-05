Marta Martínez nommée directrice Générale de Hachette Espagne

Née en 1969 Marta Martínez Bachelor est titulaire d’un Bachelor of Sciences in Business Administration de l’Université St. Louis (Missouri, États-Unis) et d’un Master Degree in Commercial and Marketing Management (Instituto de Empresa, Madrid, Espagne).Elle a travaillé comme Directrice de la Publicité et comme Directrice des relations Presse/Publicité dans GDM/Grupo prisa (1992-1997) et dans Grupo Zeta (1998-2001) respectivement ; elle a rejoint Orange en 2001 comme Audience Revenues Sales Director / Head of Orange Portal, avant d’être nommée CEO de STARMEDIA en 2008, au sein également de Orange/France Telecom.Depuis janvier 2012, elle était la Directrice Générale Espagne et Europe occidentale de Macmillan Education – Springer Nature Group.