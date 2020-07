Martinique : Victor Hugo, une nouvelle figure historique mise à mal

Le temps du débat

Crédit photo : capture d'écran

La plaque Victor Hugo était jusque-là solidement attachée dans une rue de Fort-de-France en Martinique. Sur une vidéo postée hier soir sur les réseaux sociaux on peut voir deux hommes équipés d’un marteau et d’un poinçon, donner de grands coups sur le mur, chiffonnant le métal jusqu’à le faire tomber. Le carré bleu et blanc gisant à terre sera achevé d’un violent coup de masse.Le débat sur la mémoire qui fait rage aux États-Unis comme en France n’a pas fini d’enflammer les esprits et cette nouvelle génération de militants qui s’insurge contre certaines icônes du passé n’est pas du goût de tout le monde. Cet acte de vandalisme s'inscrit dans un mouvement plus large, un appel à « faire disparaître les monuments » ayant été lancé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux en Martinique.Comme le rappelle France Info Martinique , les statues de Joséphine de Beauharnais et de Pierre Belain D'Esnambuc ont également été renversées par des activistes dimanche dernier. Ce qui avait fait réagir le maire de Fort-de-France qui, dans un communiqué, affirmait entendre « Le cri de cette jeunesse [...] le cri de celles et ceux qui se sentent agressés dans leur âme et dans leur être », mais restait ferme sur sa volonté de rétablir l'ordre : « Aujourd'hui il n'est pas question que je réponde à l'injonction de qui que ce soit. »Sur Twitter, comme d’habitude, le micro évènement est propice au commentaire. Et chacun de rappeler subtilement son orientation politique en fonction de sa réaction. Pour la majorité des internautes, les deux individus présents dans la vidéo ont commis un véritable sacrilège.L’incompréhension règne en effet : contrairement à Colbert ou Christophe Colomb, Hugo était un fervent défenseur des opprimés et s’est mainte fois opposé à l’esclavage. Mais la situation aux Antilles est différente et la figure de l’écrivain y est contestée depuis quelques années.On lui reproche notamment cette phrase malheureuse : « Au dix-neuvième siècle, le Blanc a fait du Noir un homme », que l’auteur a prononcé à l’occasion de son Discours sur l’Afrique, en 1879. Malgré ses intentions, il est clair que le poète reste un homme de son temps, favorable à une certaine forme de colonisation civilisatrice, à la manière d’un Jules Ferry.De l’autre côté du spectre politique, certains esprits taquins regrettent surtout que la plaque bleue du Crédit Lyonnais, qui figure juste au-dessus du nom de l’écrivain, reste en place. Enfin les plus pragmatiques rappellent que, si la plaque de métal est à terre, la rue reste inscrite sous le patronyme Victor Hugo sur toutes les applications GPS ; ce qui réduit quelque peu la portée de l’acte des deux urbanistes débutants.Pour apaiser les esprits, rappelons que, dans Notre-Dame de Paris, Hugo consacre une trentaine de pages à fustiger toute la modernité haussmannienne : les murs trop blancs, les immeubles trop droits, les noms de rues trop bleus... La plaque était ainsi probablement peu à son goût, de toute façon.