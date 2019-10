Marvel s'associe avec Aconyte, la maison d'édition du groupe Asmodée

(photo d'illustration, Eneas De Troya, CC BY 2.0)

Les premiers romans de cette collection créée par Aconyte et Marvel paraitront à l'automne 2020, avec de nombreux personnages qui seront mis en scène dans ces nouvelles productions tirées de l'imposant catalogue de super-héros du groupe. Livres imprimés, numériques et audio seront mis à la disposition des lecteurs, distribués par les services de Simon & Schuster.« L'univers de comics Marvel recèle de personnages remarquables et de récits saisissants qui ne demandent qu'à être explorés depuis des années », a souligné Marc Gascoigne, éditeur chez Aconyte. « Vous pouvez vous attendre à découvrir des légendes d'Asgard, à lire plusieurs titres consacrés aux héroïnes d'Asgard, et aux aventures d'étudiants moins connus du professeur Xavier. »Les auteurs des différents ouvrages prévus ne sont pas encore connus, d'après le communiqué diffusé par les deux partenaires.Marvel et Asmodée ont déjà collaboré pour un jeu de cartes Marvel Champions, basé sur le jeu mobile du même titre développé par Kabam, et Atomic Mass, un studio du groupe Asmodée, travaille sur un jeu de plateau intitulé Marvel : Crisis Protocol.Société spécialisée dans les jeux — plateaux, cartes et autres — Asmodée avait été rachetée en juillet 2018 pour 1,2 milliard € par PAI Partners, fonds d’investissement qui avait déjà quelques billes dans la structure. La maison d'édition Aconyte, elle, a été créée en mai dernier et rejoint la longue liste des studios du groupe international.