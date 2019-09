Marvel va publier des romans destinés aux collégiens

Détail de la couverture de Shuri: A Black Panther Novel, de Nic Stone, via Entertainment Weekly

C'est toute une série de livres qui va naitre d'un partenariat passé entre l'éditeur Scholastic et le groupe Marvel, autour de personnages et univers super-héroïques. À partir de l'année prochaine, plusieurs ouvrages destinés aux collégiens seront régulièrement publiés, qui reprendront ou poursuivront les aventures de tels ou tels personnages vus, notamment au cinéma.Les deux premiers titres à paraitre incarnent cette ligne éditoriale : Shuri : A Black Panther Novel explorera plus avant le personnage interprété à l'écran par Letitia Wright et particulièrement apprécié, à la fois pour son humour et pour son caractère bien trempé. Il sera écrit par Nic Stone. Le second livre, Avengers Assembly, sera signé par Preeti Chhibber.Les deux auteurs ont chacun une expérience dans l'écriture d'ouvrages destinés aux adolescents, et les contenus seront ainsi rédigés pour convenir à leur niveau de lecture.« Alors que je quittais le cinéma, je m'étais dit que ce serait formidable d'écrire un livre sur elle, façon Jason Reynolds avec Miles Morales [roman paru en août 2017 chez Marvel Press avec des illustrations de Kadir Nelson, NdR]. Imaginez ma surprise lorsqu'on m'a proposé 8 mois plus tard me demandant si je serai intéressé pour le faire », se souvient Nic Stone auprès d' Entertainment Weekly Les romans publiés par Marvel et Scholastic porteront une attention particulière à l'origine et à la diversité des personnages, sur tous les plans. « Ces romans incluront des personnages de toutes les origines, religions et cultures, comme dans nos comics », a souligné Sana Amanat, vice-président des contenus et des développements de personnages, auprès de Publishers Weekly En cas de succès, d'autres titres pourraient voir le jour, adressés à d'autres tranches d'âge.