Mary Trump : le livre sur son oncle Donald libre de mettre le feu

Famille dessoudée

Et concrètement ?

photo : Gage Skidmore, CC BY SA 2.0

Le juge Hal Greenwald a donné le feu vert au livre Too Much and Never Enough : How My Family Created the World’s Most Dangerous Man, présenté dans les médias comme une incursion dans la vie du président des États-Unis. Mary Trump devient ainsi la première à s’ouvrir aussi largement sur qui est le POTUS en dehors des tweets qu’il assène.Le porte-parole de l’auteure est impatient que le public puisse lire ce brûlot, maintenant que les poursuites sont définitivement enterrées.Chose amusante, c’est l’oncle de Mary, et deuxième frère du président, Robert, qui était à l’origine de cette attaque. Son père, Fred, est décédé en septembre 1981. Selon la plainte, le livre entrait en violation des accords passés en 2001, découlant de la volonté du père de Mary. Et tant que l’ordonnance n’était pas balayée, la jeune auteure ne pouvait assurer aucune promotion ni accorder d’interviews.L’éditeur, Simon & Schuster, avait déjà obtenu de pouvoir publier l’ouvrage, en dépit d’une autre procédure, et décidait même d’en avancer la publication à ce 14 juillet Son avocat souligne que le Premier amendement plaidait en sa faveur, en ce qu’il interdit « les restrictions a priori, en tant qu’atteintes intolérables au droit de participer à la démocratie ». Désormais, le peuple américain pourra se faire une idée peut-être faussée, mais tout de même intime du président.Psychologue clinicienne, Mary Trump présente Donald comme le produit de la négligence d’une mère absente et d’un père totalement sociopathe. Le président souffrirait de plusieurs troubles psychologiques, desquels ont découlé mensonges et tromperie, tout au long de sa vie.Depuis la Maison blanche, on clame que « c’est un tissu de mensonges, et uniquement de mensonges. Ce sont des allégations ridicules et absurdes, qui n’ont absolument aucun rapport avec la vérité ».Largement en tête des meilleures ventes sur Amazon.com — sans que cela ne permette réellement de saisir ce que cela signifie en volume — la couverture médiatique est déjà exceptionnelle.« Le droit absolu de publier est une liberté américaine sacrée et un principe fondateur de notre république, et nous saluons la cour », ajoute l’éditeur dans une récente déclaration. Le livre doit sortir en France à l’automne, publié chez Albin Michel, sous le titre Trop et jamais assez La presse s’est ruée, et traque désormais toutes les anecdotes encor inconnues, et Mary Trump pourrait ne pas décevoir les journaux. « Personne n’a remarqué qu’aucun membre de sa famille, à part ses enfants, son gendre et sa femme, n’a dit un mot en sa faveur, durant toute la campagne », pointe-t-elle. De quoi donner le ton.À l’acrimonie familiale s’ajoutent des histoires d’argent et d’héritage, évidemment. Et des rancœurs, exacerbées par les sommes en jeu, autant que les crises d’ego…Installé dans le rôle d’héritier, après le décès de son grand frère Fred, et père de Mary, Donald se serait surtout retrouvé avec des habits bien trop grands pour lui. Un délire de grandeur qui s’est prolongé grâce à la fortune familiale, dont Fred tentait d’endiguer l’hémorragie. « Tout le monde dans ma famille a connu une combinaison de privilèges et de négligences », souligne le livre.Dont acte.