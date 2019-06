Mathieu Simonet élu président de la Société des Gens de Lettres

Mathieu Simonet - Photo Jérôme Panconi



Depuis plus de quinze ans, il crée des dispositifs intimes et collectifs, dont certains ont été présentés dans des musées. Ancien artiste-chercheur associé des Ateliers Médicis, il a été producteur d’une émission de radio et a réalisé un documentaire sur son amie d’enfance qui a perdu la vue. Il a enseigné le droit et la rhétorique et a animé des ateliers d’écriture, notamment à l’université du Mans et à l’université de Cergy.Administrateur de la Société des Gens de Lettres depuis 2014 et président de la commission des affaires juridiques jusqu’en 2018, il succède aujourd’hui à Marie Sellier.Édith de Cornulier a été élue secrétaire générale. Elle avait précédemment occupé les fonctions de vice-présidente aux affaires sociales, de responsable du patrimoine et de secrétaire générale adjointe. Elle succède à Carole Zalberg.Par ailleurs, huit membres ont été élus ou réélus au comité : Gérald Aubert, Emmanuelle Favier, Anne-Marie Garat, Françoise Henry, Gilles Laporte, Véronique Ovaldé, Marie Sellier et Carole Zalberg.Le comité comprend également : Christine Avel, Ariane Bois, Belinda Cannone, Evelyne Châtelain, Louis-Philippe Dalembert, Christophe Deleu, Pierre Jourde, Christophe Hardy, Laure Limongi, Wilfried N’Sondé, Leonor de Recondo, Olivier Rogez, Pascale Roze, François Thiery.La Société des Gens de Lettres, association reconnue d’utilité publique, a pour mission de promouvoir la création, le droit d’auteur et de défendre les intérêts juridiques et économiques des auteurs de livres.