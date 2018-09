Matilda, l'héroïne de Roald Dahl, a 30 ans et elle est bibliothécaire

Détail de la couverture de Matilda, par Quentin Blake



À l'occasion de la parution d'une édition spéciale de Matilda, pour marquer le 30e anniversaire de la première publication, l'illustrateur Quentin Blake révèle quelques détails sur la vie de la petite fille surdouée devenue une femme. Le Dr Matilda Wormwood, ou Matilda Verdebois en français, est présentée à la fois comme astrophysicienne, bibliothécaire en chef de la British Library et grande voyageuse.

3 des 8 illustrations que Quentin Blake a réalisées seront en couverture de l'édition spéciale 30e anniversaire du roman original de Roald Dahl, qui paraitra le 4 octobre prochain. L'une d'entre elles la montre à la British Library, s'extasiant de trouver un livre qu'elle n'a pas encore lu — rappelons que Matilda est une jeune femme extrêmement intelligente.

« Étant donné que, dès son plus jeune âge, Matilda était douée dans bien des domaines, l'exercice n'a pas été bien difficile », explique Quentin Blake dans sa préface à cette nouvelle édition. « J'imaginais que, pour chaque version de notre Matilda adulte, l'un de ses talents ou l'une de ses réalisations extraordinaires lui aurait valu une place précise dans sa vie future. »







Le roman Matilda de Roald Dahl se serait vendu à plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde, en particulier ces deux dernières années, remarque son éditrice britannique chez Puffin, Carmen McCullough. « Nous avons vu un véritable mouvement vers des publications plus féministes récemment. Les parents sont plus que jamais désireux de présenter des personnages féminins ambitieux à leurs jeunes enfants — garçons et filles — et c’est ce qui aide Matilda à se démarquer, car c’est un excellent exemple », explique-t-elle au Guardian.