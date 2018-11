Matthias Grolier devient le conseiller livre et lecture du ministre de la Culture

Quelques jours après l'officialisation de plusieurs noms au sein du cabinet du ministre de la Culture Franck Riester, des prises de postes plus tardives surviennent. Matthias Grolier rejoint ainsi le cabinet de la rue de Valois en qualité de conseiller livre et lecture, également en charge des affaires internationales, de la langue française et de la francophonie.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'arrêté du 15 novembre, publié au Journal officiel ce 20 novembre, entérine la nomination de Matthias Grolier comme conseiller en charge des affaires internationales, de la langue française et de la francophonie, du livre et de la lecture, à compter du 19 novembre 2018.

Diplômé de HEC, avocat de formation, spécialisé en droit des affaires et droit des sociétés, Matthias Grolier officiait notamment au sein du cabinet Gide, en tant que conseiller. « Matthias assiste très régulièrement des clients français comme étrangers dans le cadre de fusions-acquisitions transfrontalières complexes, la négociation et la mise en place de joint ventures ou d’alliance stratégiques, la rédaction et la négociation de pactes d'actionnaires ou d’accords commerciaux et industriels », indique le site du cabinet.

Si parmi ses secteurs de spécialisation sont cités les nouvelles technologies, le numérique, la pharmacie, la défense ou encore l'énergie, le livre et la lecture n'en font pas, pour l'instant, partie...

Autre nomination annoncée aujourd'hui, celle de Déborah Münzer, qui devient ainsi conseillère en charge de l'action territoriale, de l'éducation artistique et culturelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Comédienne et metteur en scène de formation, productrice, Déborah Münzer, maire adjointe à la culture de Nogent-sur-Marne et conseillère départementale du Val-de-Marne, fut notamment la conseillère culture de Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle est enfin la présidente de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC).