Maurizio Serra élu à l'Académie française, au fauteuil de Simone Veil

Maurizio Serra, en 2015 (ITU Pictures, CC BY 2.0)

Les Académiciens auront rapidement désigné le successeur de Simone Veil au fauteuil 13 : un seul scrutin aura suffi, avec une victoire écrasante de Maurizio Serra dès le premier tour. Ce dernier a reçu 17 voix, contre une seule pour Eduardo Pisani, deux bulletins blancs et quatre bulletins marqués d'une croix : obtenant la majorité, l'écrivain italien est donc élu, et pourra siéger parmi les Immortels. Une dizaine de candidatures était en lice Maurizio Serra devient le 734e membre élu à l'Académie française, après l'élection de Daniel Rondeau en juin 2019 . Né à Londres en 1955, diplomate de carrière, Serra a représenté l'Italie dans différentes capitales d'Europe, et auprès de l'UNESCO, où il porte le titre d'ambassadeur.Outre la biographie de Malaparte, Serra est l'auteur, notamment, de Marinetti et la révolution futuriste, paru en 2008 aux éditions de l'Herne dans une traduction de Carole Cavallera, et de D’Annunzio le magnifique, publié en 2018 par Grasset. Il écrit tantôt en italien, tantôt en français.Avec son élection, 36 Immortels siègent actuellement sous la Coupole, soit 5 femmes et 31 hommes. Quatre fauteuils restent vides, dans l'attente d'une nouvelle élection :Le fauteuil 12, depuis le décès de Jean d'Ormesson le 5 décembre 2017.Le fauteuil 18, depuis le décès de Michel Serres le 1er juin 2019.Le fauteuil 24, depuis le décès de Max Gallo le 18 juillet 2017.Le fauteuil 32, depuis le décès de François Weyergans le 27 mai 2019.