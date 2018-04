Maxime Chattam offre son soutien à l'UNICEF pour aider les enfants

Cet été, Maxime Chattam travaille main dans la main avec l’UNICEF. Avec la sortie en poche du préquel à la saga Autre Monde — nommé Ambre —, l’écrivain s’associe à une cause humanitaire. Pour chaque exemplaire vendu, 1,5 € sera reversé à l’ONG.









« Deux ans après la publication du recueil Enfant, je me souviens, Maxime Chattam prête sa plume et son talent pour soutenir une nouvelle fois l’action de l’UNICEF en faveur de l’éducation, moyen le plus efficace pour permettre aux 124 millions d’enfants actuellement non scolarisés dans le monde de sortir de la pauvreté et de se construire de meilleures chances d’avenir », indique le Livre de Poche, qui se prépare à la sortie.

Ce partenariat avec le romancier avait été initié en 2016 lorsque sortait en effet Enfant, je me souviens. Devenu parrain du prix de littérature jeunesse de l’UNICEF cette année, Maxime Chattam reprend du service.

Les sommes réunies serviront à soutenir, entre autres, l’action de l’UNICEF en faveur de l’éducation, moyen le plus efficace pour permettre aux 124 millions d’enfants actuellement non scolarisés dans le monde de sortir de la pauvreté et de se construire de meilleures chances d’avenir.

Quant au roman à proprement parler, c’est l’exploration du destin de l’une de ses héroïnes, Ambre, avant la Tempête qui doit frapper.

Le pitch ? Sitôt demandé, sitôt le voici servi :



Ambre Caldero vit dans un mobil-home au milieu des bois. Sa mère n’est jamais là, préférant fuir. Son beau-père est une menace permanente. Mais elle a la lecture. Chaque page est une petite victoire sur la réalité. Chaque roman est une nouvelle vie qui lui redonne de l’espoir. Son imaginaire est devenu une béquille essentielle pour affronter le quotidien. Mais lorsque Ambre comprend qu’elle est la seule à s’intéresser aux étranges disparitions qui frappent Carson Mills, son meilleur allié devient son pire ennemi. L’explication de tous ces mystères serait-elle fantastique ? Ou son imagination lui joue-t-elle des tours ?

Notons que le livre Ambre sortira ce 9 mai et que Genèse, le tome 7 de Autre-monde, sera également en librairie le 9 mai.

Maxime Chattam – Ambre – Le livre de poche – 9782253906858 — 5 € | Genèse – Le livre de Poche – 9782253074083 — 8,90 €