Maxime Chattam parraine un concours d'écriture de l'UNICEF

Dans le cadre de la troisième édition de son Prix littérature jeunesse, en partenariat avec le Livre de Poche, l’UNICEF France offre l’opportunité aux 15-20 ans de participer à un concours d’écriture, parrainé par le romancier Maxime Chattam.









« Réfugiés et migrants, du déracinement à l’exil », telle est la thématique sur laquelle les jeunes sont invités à s’exprimer via deux catégories : nouvelle, poésie/slam. Leurs mots s’uniront pour aborder et parfois dénoncer la réalité et les destins de ceux qui sont déracinés par la guerre, la violence et la pauvreté.



Histoire romancée, parcours personnel ou familial, il s’agit de mettre en mots, avec leur propre style, ce que peut être la difficulté d’un parcours au cours duquel on quitte son pays, sa région pour aller vers un inconnu, dont on ne peut que fantasmer l’accueil et anticiper, souvent à tort, la bienveillance.



« Je suis fier d’être le parrain du Prix UNICEF de littérature jeunesse et de soutenir cette initiative. Quoi de mieux que de laisser aux jeunes la possibilité de s’exprimer avec leurs idées, leur imagination et leur talent, pour leur donner l’occasion d’être lus et entendus ? J’espère que le plus grand nombre saura saisir cette opportunité. J’ai hâte de lire leurs mots et de découvrir leur capacité à transmettre de l’émotion, » s’enthousiasme Maxime Chattam.



Une plateforme dédiée pour participer



Pour participer, les 15-20 ans devront s’inscrire et poster leurs textes, dans la catégorie de leur choix (nouvelle ou poésie/slam), sur une plateforme dédiée. Un jury, composé de Maxime Chattam, de salariés de l’UNICEF France, de Librinova, et des partenaires Le Livre de Poche et EnJeu[x], sélectionnera les meilleurs écrits. Le meilleur texte de chaque catégorie sera édité en 2019, dans un ouvrage collectif qui rassemblera des textes de grands auteurs français écrits pour l’occasion.



Les lauréats bénéficieront en effet de prix exceptionnels :



• Le premier prix dans chaque catégorie remportera la publication de son texte dans un recueil publié par le Livre de Poche début 2019. Ce recueil sera composé de textes d’auteurs reconnus et tous les bénéfices seront reversés à l’UNICEF.

• Les dix textes finalistes dans chaque catégorie seront publiés dans un recueil en numérique par Librinova début 2019. Tous les bénéfices de ce recueil seront reversés à l'UNICEF.

Tous les slameurs, poètes et écrivains en herbe ont jusqu’au 28 septembre prochain, pour s’exprimer et participer.