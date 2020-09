Mayotte : l'agence régionale du livre cherche sa direction

Dans le cadre de la Convention de développement culturel liant l’État et le Conseil départemental de Mayotte dont l'objectif est de fédérer les professionnels du livre au sein d'une même instance, l'Agence régionale pour le livre et la lecture (ARLL) a vu le jour le 5 février 2015.



La prise de poste s'effectuera à la mi-novembre 2020.



Les détails



Photographie : illustration, Ralf Steinberger, CC BY 2.0 Dans le cadre de la Convention de développement culturel liant l’État et le Conseil départemental de Mayotte dont l'objectif est de fédérer les professionnels du livre au sein d'une même instance, l'Agence régionale pour le livre et la lecture (ARLL) a vu le jour le 5 février 2015.La prise de poste s'effectuera à la mi-novembre 2020.Les détails sont à retrouver à cette adresse

Le directeur/la directrice contribue, avec son équipe, à la structuration de la filière Livre, en relation directe avec les partenaires. Au fait des enjeux professionnels et territoriaux, il/elle impulse une dynamique de projets par la mise en réseau des acteurs du territoire régional et favorise les relations avec les acteurs nationaux et internationaux du livre et de la culture. Il/elle apporte des ressources matérielles et pédagogiques aux acteurs du livre, notamment dans les quartiers prioritaires.L'association est composée d'une directrice, d’une assistante administrative, de deux chargées de projets, d'une animatrice livre et lecture et de 16 volontaires en Service civique. Ces derniers n'exercent pas dans les locaux de l'association, ils animent des points relais de lecture auprès du jeune public.