Média Participations désormais propriétaire de La Martinière Groupe

En septembre dernier Média Participations et La Martinière Groupe avaient annoncé leur entrée en négociations exclusives en vue du rapprochement des deux groupes. « C’est chose faite depuis ce matin vendredi 22 décembre » ont déclaré les Présidents des deux groupes , Vincent Montagne et Hervé de La Martinière.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





L’accord est désormais conclut entre entre Média-Participations (Fleurus, Dargaud, Dupuis, Rustica, Lombard, Éditions Anne Carrière...) et La Martinière Groupe (Le Seuil, Abrams, Éditions de La Martinière...). L’autorité de la concurrence avait à peine prononcé un avis favorable que les deux entreprises diffusent un communiqué commun, pour officialiser ce rachat.



« Ensemble nous allons donc construire et développer le troisième groupe éditorial français grâce aux complémentarités manifestes de nos différentes maisons. Cette alliance constitue également une formidable opportunité pour renforcer la présence de la création française à l’étranger en s’appuyant sur le dynamisme d’Abrams, la filiale américaine de La Martinière », assurent les deux présidents.



L’Autorité de la concurrence a donné son feu vert le 18 décembre, ouvrant donc la voie à la reprise de La Martinière par Média-Participations. L’opération se fait au travers d’un échange d’actions qui permet aux actionnaires actuels de La Martinière de rentrer au capital de Média-Participations.



Vincent Montagne prendra la Présidence du nouveau groupe. Hervé de la Martinière sera nommé Vice-Président et Claude de Saint Vincent Directeur Général.



« Les prochaines années vont être à la fois très chargées et pleines de promesses. Dès le début de l’année, les équipes des deux groupes se rencontreront et travailleront à l’organisation du nouveau Média-Participations » a déclaré Hervé de La Martinière.



Média-Participations est un groupe d’édition, également présent dans la presse magazine, la production audiovisuelle et le jeu vidéo. Très actif dans la bande dessinée, la jeunesse et l’édition pratique, le Groupe a récemment fait son entrée dans la littérature générale en prenant le contrôle des Editions Anne Carrière en juin dernier.



Il a également acquis en 2017 les Editions 365 (édition pratique, organisateurs familiaux...) et la société Ediser (Code la route, simulateurs de conduite).



La Martinière Groupe (Le Seuil, Abrams, Editions de La Martinière, L’Olivier, Anne-Marie Métailié, Delachaux et Niestlé, Knesebeck ...) est essentiellement présent dans les métiers d’édition traditionnelle, mais avec une très forte activité internationale qui représente plus de la moitié de ses ventes.



Le nouvel ensemble devrait réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 560M€.