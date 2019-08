Medias et divertissement : Viacom et CBS fusionnent, un nouveau géant

Ajay Suresh, CC BY 2.0



Bob Bakish a été nommé CEO de la nouvelle entité, dont la fusion devrait générer quelque 500 millions $ d’économie rapidement — et des postes supprimés à foison. Joe Ianniello, qui occupait le poste par intérim, est désormais nommé chairman de CBS.Le fait est que CBS est également propriétaire du groupe éditorial Simon & Schuster, dont la présidente, Carolyn Reidy a adressé un message aux troupes, évoquant « un nouveau chapitre passionnant » à venir, rapporte le Bookseller « Je soutiens toujours que le changement apporte des opportunités et que nous allons maintenant être fièrement associés à un portefeuille encore plus formidable de marques et de contenus », indique la présidente.« Ce qui ne change pas, c’est notre statut de maison d’édition internationale, de niveau mondial, dont la liste d’auteurs primés, à succès et prometteurs, et publiée par une équipe de professionnels créatifs et consciencieux. » N’en jetez plus…Dans une moindre mesure, ce rapprochement ne manquera pas de rappeler, en France, celui de Vivendi et Editis : le groupe éditorial racheté pour près de 833 millions € opère désormais un nombre impressionnant de recoupements et de partenariats avec les entités filiales de Vivendi. La dernière en date portait, avec Canal +, sur la promotion du livre audio.Dans le cas Viacom/CBS, il est surtout intéressant de noter que l’on va bien retrouver un écosystème de production multicanal, et multisupport, mais plus encore, et comme pour Vivendi-Editis, ce sont de grandes retrouvailles. En effet, les deux groupes s’étaient séparés voilà une dizaine d’années — et ces derniers temps, les tentatives de regroupement étaient restées infructueuses.Si les autorités de la concurrence valident le projet, la fusion interviendra d’ici la fin de l’année.