Médias et loisirs : des industries à 2600 milliards $ d'ici 2023

fitri agung, CC BY 2.0

fitri agung, CC BY 2.0

D’abord, un point : le marché d’internet est en France le deuxième plus important d’Europe, et devrait atteindre 23,4 milliards $ (si, si, toujours en dollars) d’ici 2023. Que ce soit pour le jeu vidéo, la réalité virtuelle, le cinéma ou la musique, tous les curseurs sont au vert, avec une croissance attendue. Mais prenons un peu de hauteur.Les revenus au niveau mondial pour les médias et loisirs — l’étude se penche sur 53 pays — devraient atteindre 2600 milliards $ en 2023, contre 2100 milliards l’an passé. C’est la réalité virtuelle qui portera tout particulièrement l’évolution.De même, les podcasts ont des perspectives de croissance de 28,5 %, particulièrement fortes. Une donnée à mettre en perspective avec le taux de pénétration des enceintes connectées : une croissance prévue de 38,1 %, pour représenter 440 millions d’appareils à travers le monde en 2023. Et l’arrivée de la 5G sera parmi les plus importantes évolutions.En France, reprend PwC, les secteurs de la vidéo distribuée par Internet, de la réalité virtuelle, de l’e-sport et la publicité numérique porteront la croissance.En revanche, le secteur des médias en France accusera une baisse des revenus totaux des journaux (TCAC de -3,6 %) et des magazines (TCAC de -3,3 %), qui s’établiront à 3,1 milliards de dollars et 4,1 milliards de dollars respectivement en 2023. (étude à télécharger ici