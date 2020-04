Même entrepôts fermés, Amazon vendra – préservatifs et biberons compris

sasint CC 0



Biberon, préservatif, des produits d'hygiène ?

Frédéric Duval annonce donc que les 10.000 salariés d’Amazon sont placés en activité partielle, jusqu’au 21 avril. Et de dénoncer le jugement de Nanterre qui impose de ne livrer que « le médical, l’alimentaire et l’hygiène, tout en nous mettant en astreinte de payer un million d’euros par infraction constatée ». Or, conclut le patron, impossible de contrôler efficacement les commandes, pour être assuré de ne pas enfreindre le jugement. Under pressure, en somme !Fort, parce qu’il est possible pour Amazon de surveiller le temps de trajet de ses employés dans les entrepôts pour optimiser leurs déplacements. Mais sélectionner des produits, et en rendre une partie indisponible sur la plateforme, non. Sur 250 millions de références, affirme-t-on, impossible de faire le tri. Impossible, en tout cas, de ne pas l’envisager, quand on dispose des outils d’Amazon.Waiting for the Hammer to fall, certes, mais Amazon interjette logiquement appel de la décision, et durant tout le temps de la procédure, a minima, les entrepôts resteront clos. Une suspension, autant que ce sera nécessaire, donc, et qui ne sera résolue qu’avec l’avancée de la procédure d’appel.Or, si Amazon est fermé, le site et surtout sa marketplace resteront des plus actifs : We will rock you, promet Frédéric Duval. Tout simplement parce que les marchands tiers représentent autour de 60 % des produits vendus. Or, si certains passent par les solutions logistiques de l’entreprise, d’autres expédient les produits par eux-mêmes.D’ailleurs, ce sont bien elles, les TPE et PME, qui seront les plus durement touchées. L’activité qu’elles génèrent via Amazon ne pourra pas se poursuivre correctement. I want to break free, peut-être, mais il faudra patienter.Et de tacler de nouveau l’ambiguïté de la décision de justice : « La définition de produits d’hygiène, par exemple, est extrêmement difficile. Est-ce qu’un biberon aujourd’hui est un produit d’hygiène ? Moi, je pense que oui, pour une maman ou un papa qui doit donner le biberon à un enfant. Mais est-ce que le juge pense que c’est un produit d’hygiène ? Je ne sais pas pour ce produit. Est-ce qu’un préservatif est un produit médical ? Je ne sais pas. »Surtout, se défend-il, que « nos entrepôts sont propres et nos mesures de sécurité sont exemplaires. Nous avons appliqué l’ensemble des mesures demandées par les agences de sécurité sanitaire, et même au-delà pour bon nombre d’entre elles ». Les employés ont des masques, avec un stock suffisant pour tout le territoire.Il aligne les dispositions : « Nous avons mis en place toutes les mesures que demandent les agences sanitaires et nous avons été même au-delà. La distanciation sociale dans nos entrepôts est à deux mètres. Nous portons le masque. Nous faisons des contrôles de températures à l’entrée de nos centres de distribution tous les jours, et cela, en plus de tout ce que les agences sanitaires demandent. »Pourtant, l’important, comme il l’assure, c’est qu’Amazon continuera de vendre. De même qu’au moment de la pénurie grandissante de livres, ce sont les fournisseurs du marketplace qui alimentaient la multinational en ouvrages d’occasion , de même, “Com Merce Goes On”, reprendrait-on avec Freddie Mercury.« Nous avons deux moteurs pour ça : nos vendeurs tiers sur le site ainsi que notre réseau international qui continuera à alimenter les Français en produits dont ils ont besoin. » Définitivement, Amazon, It's a kind of magic...via LSA