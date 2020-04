Même Simone, la fameuse voix de la SNCF, se met à la lecture

Capture d'écran YouTube

Si la SNCF n'a pas mis tous ses trains à l'arrêt — des transports indispensables à la vie de la Nation sont toujours assurés —, l'activité est néanmoins considérablement ralentie. Simone Hérault, qui prête sa voix aux annonces de la société ferroviaire depuis 1981, se retrouve ainsi derrière le micro non plus pour prévenir de l'arrivée des trains, mais pour assurer des lectures à voix haute.En partenariat avec Lire Autrement, la Compagnie de lecture publique fondée par Simone Hérault elle-même en 2001, la SNCF mettra à disposition des lectures à voix haute SNCF e-LIVRE. « Ces textes lus donnent à chacun la possibilité de découvrir des classiques de la littérature française et ainsi s'évader depuis chez soi », explique un communiqué.Par ailleurs, autre source d'occupation et de lectures en cette période de confinement, la SNCF propose un accès à sa bibliothèque des voyageurs, SNCF e-LIVRE : des livres numériques, proposés en accès libre avec l'autorisation des éditeurs. On retrouvera sur le site le classement des ouvrages selon leur temps de lecture , utile pour un trajet en train comme pour une habitude de lecture que l'on chercherait à mettre en place en ce moment...L'accès à la bibliothèque numérique se fait à cette adresse , sur une inscription gratuite.