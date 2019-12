Mémoire d'encrier : un village chez Harmonia Mundi, pour “vivre ensemble”

Le village, au coeur de la littérature

« Mémoire d’encrier fait un travail de “fonds” remarquable depuis des années. Je suis fier d’avoir été parmi ses auteurs des premiers temps et de demeurer jusqu’à ce jour un membre de cette extraordinaire famille », saluait Alain Mabanckou. Et l’arrivée chez Harmonia Mundi n’est pas une mince affaire.La société de diffusion-distribution compte trois nouvelles maisons autour de l’art, l’écologie et le patrimoine, qui sont arrivées début août.La maison créée en 2003 à Montréal propose « des auteurs et autrices qui défendent un monde nouveau, un sens et une écriture capables de changer le regard ». Des œuvres de tous horizons, et des paroles singulières, avant toute chose, pour parler diversement de notre diversité.Auteurs autochtones, québécois, haïtiens, sénégalais, palestiniens, congolais, algériens se retrouvent autour d’une volonté : promouvoir « une pensée du vivre ensemble », indique l’éditeur.Pour janvier, deux premiers titres confiés à Harmonia Mundi apparaîtront : Débutants, roman foisonnant traversant les époques et les continents, signé Catherine Blondeau, et Nous ne trahirons pas le poème, nouveau recueil de poésie de Rodney Saint-Éloi.« La poésie du Québec, c’est une identité multiple », expliquait-il à ActuaLitté . Dans cette diversité, lui-même est à la recherche « d’un déplacement, pour montrer l’histoire. L’écriture de la poésie a cette dimension tellurique, autant qu’épique — je me place volontiers dans la tradition de Césaire. »Une manière de répondre aux paroles de Dany Laferrière : « Il faut qu’il y ait un village, c’est la méthode Rodney. Que les gens se connaissent, se lisent, se parlent. C’était comme ça en Haïti et il a transporté ça à Montréal. Mémoire d’encrier a commencé avec des fêtes. Et dès qu’il est arrivé, il a vu le trou béant dans le paysage littéraire québécois, l’absence des Autochtones. »C’est également une nouvelle maison québécoise qui rejoint la diffusion Harmonia Mundi, qui avait accueilli Le Quartanier et La peuplade en janvier 2019 et deux années auparavant, Ecosociété , maison spécialisée dans les essais.