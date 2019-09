Menacé de mort pour une distribution gratuite de livres en festival

Felipe Neto, sur YouTube



Des menaces de mort envers Neto et sa famille

Infelizmente a notícia é real.



As ameaças se intensificaram e estamos montando um documento para dar entrada na polícia.



Já tirei minha mãe do Brasil e estou vivendo com o mínimo possível de exposição.



Manterei vcs sempre informados. https://t.co/6Qs5XIxwxr — Felipe Neto (@felipeneto) September 16, 2019

Felipe Neto, youtubeur brésilien aux 34 millions d'abonnés, avait décidé de frapper fort, lors de la dernière biennale du livre de Rio de Janeiro, début septembre. Après l'avertissement et la descente de police du maire de la ville, Marcelo Crivella, qui jugeait que les ouvrages évoquant l'homosexualité devaient être présentés sous un plastique opaque avec avertissement, il préparait sa riposte.Dans une vidéo publiée le 7 septembre sur sa chaine YouTube, il était revenu sur cet épisode, signalant ouvertement son opposition à l'attitude de Crivella et moquant la source de son angoisse, la simple représentation d'un baiser entre deux hommes dans une bande dessinée publiée par la maison Marvel. Felipe Neto rappelait dans sa vidéo que ce dessin n'était qu'une représentation de l'amour et de l'affection, qui n'avait pas à être interdite aux enfants.En effet, Crivella et un de ses adjoints appelaient à la censure de l'ouvrage pour préserver la jeunesse . Dans sa vidéo, Neto demandait au contraire à ses spectateurs et followers de se rendre en masse à la biennale, le lendemain, pour retirer un des livres qu'il allait offrir gratuitement lors de l'événement. Tous les livres réunis, achetés par le youtubeur lui-même, évoquaient évidemment l'homosexualité.Pour se moquer de la mesure réclamée par le maire, Neto et son équipe avaient pris soin d'emballer les différents ouvrages dans un plastique opaque, comme le réclamait le maire de Rio. Pas moins de 14.000 exemplaires furent donnés, avec le succès que l'on imagine.Dans un message publié sur Twitter, l'acteur âgé de 31 ans a révélé avoir été la victime de menaces de mort depuis cette opération, qui l'ont même contraint à annuler une intervention lors d'une conférence sur l'éducation, annonce le journal O Globo . Les intimidations envoyées au jeune homme porteraient même sur sa mère, forçant cette dernière à quitter le pays.L'acteur et youtubeur a officialisé l'information, signalant par ailleurs qu'un dépôt de plainte à la police était imminent.Il a reçu un soutien de taille en la personne de Paulo Coelho, qui a indiqué dans un message publié sur le réseau Twitter que son combat était celui de la liberté d'expression et de la tolérance.