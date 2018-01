Menacé, le réseau de l'Alliance française en appelle à Jean-Yves Le Drian

Depuis vingt-quatre heures, c’est l’hémorragie : l’Alliance française se retrouve particulièrement fragilisée, suite à une vague de départ. Un tiers des administrateurs de l’organisation est parti, dans ce qui ressemble à une véritable hécatombe. L’Alliance se voit directement menacée dans la tenue et la poursuite de ses activités.



Grogo1402, CC BY 2.0



Le départ du président, Jérôme Clément, accompagné de cinq autres administrateurs – Alain Juppé, ancien Premier ministre, Maire de Bordeaux, Jean-Hervé Lorenzi, Economiste, Michel Lucas, ancien Président du CIC, Jean-Claude Meyer, Vice chairman international de Rothschild and Co et Francis Morel, Président directeur général du Groupe Les Echos le Parisien – crée une tension terrible.

En outre, on apprend dans un communiqué que trois autres membres du conseil d’administration suspendent leur démission jusqu’à la date du 30 avril.

« Cette décision est principalement due au non-apport des financements prévus, et en particulier ceux de l’Alliance Française de Paris Ile-de-France qui refuse de payer ses loyers à la Fondation depuis 2016, et aux actions judiciaires qu’elle a engagées pour remettre en cause l’existence même de celle-ci », explique l’Alliance dans un message diffusé ce 17 janvier.

L’avenir est en péril, et par conséquent, le rayonnement même de la France à travers les multiples pays où œuvrent les antennes de l’Alliance.

La hausse de la subvention réclamée par le président à l’État n’a pas été approuvée – 1,3 million €, mais pour le ministère des Affaires étrangères, les problèmes ne tiennent pas simplement à des loyers impayés. De fait, il évoque une fragilité dans la structure elle-même. Et ajoute que l’Alliance n’a pas procédé à une levée de fonds depuis une dizaine d’années.

S’il s’engage à maintenir le soutien qu’apporte l’État à l’organisation, il se montre toutefois sensible à la menace de dissolution qui pèse. Les engagements du président Emmanuel Macron pour le développement de la francophonie semblent particulièrement mis en péril.

On retrouvera ci-dessous la lettre adressée par le personnel de la Fondation Alliance Française à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, ce mercredi 17 janvier 2018, date à laquelle s’est tenu le Conseil d’administration de la Fondation.

Lettre PersonnelFAF Au Ministre MEAE by ActuaLitté on Scribd