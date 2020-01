Menacés de licenciement pour avoir critiqué l'impact d'Amazon sur le climat

Maren Costa et Jamie Kowalski avaient franchi la ligne rouge : déclarer dans la presse qu’Amazon, leur employeur, contribuait activement au changement climatique. De fait, la firme de Jeff Bezos soutient l’exploitation et le développement de sociétés pétrolières et gazières, à travers son activité de cloud computing.Les outils d'Amazon Web Services, la branche high-tech du cybermarchand, permettent en effet aux sociétés d’augmenter leurs capacités de calcul — et donc d’optimiser leur production. Or, cet échange survenu en octobre dernier contreviendrait au règlement qu’impose Amazon.Maren Costa assure en effet avoir reçu un email des avocats de l’entreprise, affirmant que tout prochain manquement entrainerait « des mesures correctives formelles », allant jusqu’au licenciement. Enfin, chez Amazon, on dit « cessation de votre emploi ».Dans le cadre des communications autorisées, les employés d’Amazon peuvent se servir des réseaux sociaux, tant qu’ils ne partagent pas des informations commerciales confidentielles. Pour autant, les propos tenus par les deux employés n’ont rien d’extravagant ni d’inattendu. En revanche, la réaction de l’entreprise attesterait plutôt de la tendance croissante dans ces structures, d’instaurer une culture des représailles : la mafia était donc en avance sur son temps.Surtout que dans son courrier, l’avocat Eric Sjoding recommandait vivement de faire très attention lors d’une prochaine prise de parole. « C’était effrayant d’être convoqué à une réunion comme celle-ci, puis de recevoir un email de suivi disant que si je continuais à parler, je pouvais être licenciée », assure Maren Costa.« Moi, j’ai pris la parole parce que je suis terrifiée des dégâts que la crise climatique cause déjà et je crains pour l’avenir de mes enfants. » De quoi rejoindre les propos déjà tenus de personnes redoutant, pour leurs enfants, le monde qu’Amazon prépare Selon elle, il s’agit d’une responsabilité morale que de parler de ces sujets et de la tentative d’Amazon de censurer ses salariés, parce que la question climatique « représente une menace sans précédent pour l’humanité ».Du côté d’Amazon, on ne sourcille pas : la politique de communication « n’est pas nouvelle et nous pensons qu’elle est similaire à d’autres grandes entreprises », indique un porte-parole, Jaci Anderson. Et sur la question d’étouffer les propos de ses travailleurs, pas un mot.En septembre, une grève était survenue dans la société, entraînant une révision de la politique en vigueur. Or, la veille du débrayage, le 19, Bezos avait tenu une conférence de presse pour évoquer les émissions carbone d’Amazon, et se tenir aux objectifs de l’accord de Paris sur le climat… présentés 10 ans plus tôt.Les employés épinglés, eux, font partie de l’Amazon Employees for Climate Justice, groupe qui appelle la firme à s’engager pour une neutralité carbone d’ici 2030. Et mettre fin aux contrats informatiques autour du cloud, qui aident les entreprises énergétiques — dans l’extraction de pétrole et de gaz. Ou encore de cesser le financement de politiciens et lobbyistes qui nient le changement climatique.via Washington Post