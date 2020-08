Mercenaires, barbouzes et corrompus : au coeur de l'Afrique

Ce que chacun ignore, c’est que, manipulateur, il est aussi manipulé par des forces plus ou moins occultes. Si certains se contentent d’obéir aux ordres, d’autres obéissent à leur ambition et à leur concupiscence.En France, le pouvoir est en train de changer de mains, mais les intérêts financiers et économiques ne sont pas perdus de vue.Dans ce roman très noir, où l’on parle vengeance, trafic, complot, assassinats, massacres, relations plus que douteuses de la Françafrique, les hommes droits, comme Egbéblé, chef de village qui veut venger sa fille, ou Pelletier, ingénieur agronome qui fourre son nez où il ne faut pas, ne sortiront pas indemnes du cœur des ténèbres. Même les exploiteurs et les comploteurs minables ne sont que des pions sacrifiés sur l’autel du capitalisme financier et des ambitions privées.Le seul espoir vient de la nièce d’Egbéblé et d’une armée de résistants « qui laisse les femmes participer aux combats ». Cargnelutti nous fait assister, impuissants et révoltés, au délitement de l’âme et du monde.Patrick Cargnelutti vit à Carhaix. Passionné de musique, de littérature et de peinture, il s’intéresse à la politique et à l’écologie. Ancien infirmier en psychiatrie, après de nombreux engagements associatifs, il cofonde en 2013 le webzine littéraire Quatre Sans Quatre et crée l’émission de radio « Des polars et des notes ». Auteur de Peace and Death (Jigal Polar, 2017), il est lauréat du prix Dora-Suarez de la nouvelle 2017 pour « Amin » (Enfantillages, AO).[à paraître 17/09] Patrick Cargnelutti – Succession - Piranha – 9782371190825 – 20,90 €