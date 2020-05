“Merci BOOKoup”, une nouvelle plateforme d’échange de livres

Un projet prometteur

Merci BOOKoup est une plateforme en ligne d’échange de livres entre particuliers qui ouvrira ses portes très prochainement. Elle s'inscrit à ce titre dans une certaine tradition de start up qui, depuis plusieurs années, ont tenté de percer sur ce segment – dans la lignée du regretté Booxup Le principe est simple : en vous connectant sur le site, vous pourrez découvrir les ouvrages que vos voisins souhaitent échanger. Vous pourrez ensuite, à votre tour, ajouter sur la plateforme les œuvres dont vous souhaitez vous séparer comme contrepartie.Il vous faudra alors attendre la réponse des autres lecteurs intéressés par votre offre. Une fois le troc accepté, il ne restera plus qu’à se rencontrer pour échanger les livres.Une garantie de trouver son bonheur en lecture, écologiquement et économiquement, à condition d'avoir un voisinage de bon goût. Les consignes sanitaires post-confinement ne seront en revanche peut-être pas des plus commodes pour que le projet prenne agréablement forme.Ce nouveau service se présente comme une nouvelle manière de « favoriser l’accès à la culture tout en créant du lien social ». Inventée par « deux amoureux de la littérature », la plateforme se donne pour objectif d’encourager l’économie circulaire.Depuis sa création, le site a déjà organisé de nombreux trocs de livres et s’est associé à plusieurs acteurs comme Recyclivre, Zéro Waste Paris ou encore le Social Bar, pour mener à bien son projet.Si des détails restent encore à éclaircir notamment en ce qui concerne le mode de financement ou la façon de régler la différence de prix entre les livres que les utilisateurs souhaitent troquer, ce projet est à suivre de près.