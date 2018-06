Merci de ne pas jeter vos livres – ou alors dans la poubelle à recyclage

Les livres, sacro-saints objets détenteurs du savoir, de la connaissance et complices de lectures, d’aventures, d’émotion. Faut-il être sans cœur pour les mettre dans une benne ? Ici, comme ailleurs, les cœurs se soulèvent, à la pensée qu’on puisse en jeter une virgule...







C’était à Calais voilà un mois : la médiathèque opérait ce que l’on appelle couramment un désherbage. On se débarrasse d’ouvrages anciens, pour faire de la place aux nouveaux. Parfois, on donne, parfois on vend dans le cadre d’une kermesse, ou d’une fête de village. Mais dans tous les cas, on fait place nette.

Pour autant, la démarche avait révolté les internautes et habitants, qui s’indignaient de ce que les livres n’aient justement pas été cédés ou offerts. Scandale, racontait La Voix du nord...

La semaine passée, on prend les mêmes, et on se déplace de 10.000 km vers l’ouest. Dans l’école de Woodland, à Wichita (Kansas), la directrice a mis des livres dans une benne à proximité, sans que personne ne s’en émeuve. C’est quand une voisine a fini par promener son chien un beau matin qu’elle a sorti de la poubelle des dictionnaires et des livres de mathématiques.



Une bonne centaine, selon l’intéressée – Lynette Evans, qui s’empresse d’en faire état sur une page Facebook. Indignation instantanée des riverains, colère et dégoût : l’école n’avait-elle donc pas pensé à donner les livres ou les recycler ? (via Kansas)

Très rapidement, les autorités se sont mises en branle et les livres ont été retirés de la benne pour être placés dans des bacs à recyclage – de sorte qu’ils soient jetés conformément aux protocoles en vigueur dans le district.

Rappelons qu’en France, la question du recyclage des livres est éminemment épineuse : le livre n’est pas considéré comme un déchet par la loi, mais pourrait tout à fait être recyclé. Sauf que, de toute évidence, l’édition a quelques réticences à entendre parler de recyclage pour sa production... On préfère mettre en avant le fait que le papier utilisé pour les livres soient recyclé en amont.

En 2015, l’organisation ÉcoFolio avait d’ailleurs mis un grand coup de pied dans la fourmilière, en estimant que le livre était un objet recyclable comme les autres. Et qu’à ce titre, il pouvait être jeté dans la poubelle dédiée comme d’autres. Une interprétation qui ouvrait aussi la voie au règlement d'une taxe spécifique par les éditeurs au bénéfice de la filière de recyclage, au titre de la responsabilité élargie des producteurs. L'édition ne la règle, pour le moment, que pour ses documents commerciaux et publicitaires, mais pas pour sa production livresque...

L’idée derrière l'action de l'organisation était également de faire « comprendre aux gens que tous les papiers se recyclent, mais aussi qu’il est possible d’écoconcevoir les papiers, pour qu’ils soient plus simples à recycler ».