MeTooEscritores : au Mexique, les femmes dénoncent le sexisme dans l'édition

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Va la historia: un hombre “poderoso” en el círculo literario ha golpeado, manipulado, gaslighteado, embarazado y abandonado (en más de una ocasión) a más de 10 mujeres. Pero como es un escritor “renombrado”, nadie le cree a estas mujeres. — (@anag_g) March 22, 2019



#MeTooEscritoresMexicanos

Tras una relación llena de gaslighteo, Herson Barona desapareció cuando le dije que estaba embarazada, no contestó las peticiones de apoyo para gastos del aborto y le dijo a amigos y conocidos que yo había inventado el embarazo para sacarle dinero. — Tardígrado (@MelcochaBarata) March 23, 2019



Con mucha pena pero congruencia, cancelamos en este momento la presentación del libro de @viajerovertical en @LaIncreLibre. No podemos hacer caso omiso de las denuncias en su contra. Estamos juntas y necesitamos apropiarnos de estos espacios que nacieron mujeres. — Selva (@SelvaH) March 22, 2019



Absoluta solidaridad con las mujeres que denunciaron a Herson Barona por abuso físico y emocional. — Valeria Luiselli (@ValeriaLuiselli) March 22, 2019



« Solidarité complète avec les femmes qui dénoncent Herson Barona et des abus physiques et émotionnels »

L'auteure Valeria Luiselli, sur Twitter

Dès février 2018, le mouvement #MeToo avait connu son expression au Mexique, une fois encore dans le milieu de l'industrie cinématographique. Mais les évocations de harcèlement ou d'agressions sexuelles n'ont pas été plus loin. Depuis quelques jours, elles repartent de plus belle, avec une petite nuance apportée au hashtag fédérateur : #MeTooEscritores rassemble en effet des auteures, qui font entendre leurs voix sur le réseau social.Le 22 mars, Ana González, auteure et journaliste, publie le message qui va préoccuper le réseau et ses utilisateurs pour les jours à venir : « Voilà l'histoire : un homme “puissant” dans le milieu littéraire a battu, manipulé, trompé, mis enceinte et abandonné (à plus d'une occasion) plus de 10 femmes. Mais puisqu'il s'agit d'un écrivain “renommé”, personne ne croit ces femmes. »Si González s'est bien gardée de révéler l'identité de l'homme en question, d'autres utilisateurs et utilisatrices du réseau social ont bientôt révélé son identité : il s'agirait de Herson Barona, un auteur, traducteur et éditeur mexicain né en 1986.« Après une relation difficile, Herson Barona a disparu quand je lui ai dit que j'étais enceinte, n'a pas répondu aux demandes d'aide financière pour prendre en charge les frais d'avortement et a dit à des amis et à des connaissances que j'avais inventé cette grossesse pour obtenir de l'argent », explique une des utilisatrices du réseau social.Une des éditrices de Barona, Selva Hernández, a rapidement réagi en annonçant l'annulation d'une rencontre avec l'auteur, à l'occasion de la publication d'un livre. « Nous ne pouvons pas ignorer les accusations portées contre lui », a-t-elle indiqué sur Twitter.Comme dans la plupart des cas exposés sur le réseau social, les femmes qui interviennent dénoncent la collusion d'un petit milieu pour protéger un individu, ou en tout cas pour passer sous silence les accusations à son sujet. L'évocation publique du cas sur les réseaux sociaux permettant ainsi de faire réagir les uns et les autres.L'accusé, Herson Barona, s'est exprimé sur son propre compte Twitter. Dans un long texte, il indique « démentir toutes les accusations de viols ou de violence physique », tout en reconnaissant « ne pas être la meilleure personne ou le meilleur partenaire ». Il y déplore également « la reprise d'accusations sans fondement » sur le réseau social.Si Barona a concentré l'attention, d'autres protagonistes de l'édition ou de la littérature mexicaine ont été cités dans des messages, notamment ceux relayés par le compte MeTooEscritoresMexicanos , né après la publication des nombreux messages. Pour le moment, les suites du mouvement, aussi bien judiciaires que professionnelles, ne sont pas encore connues.via Milenio