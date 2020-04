Mettre à jour le Manifeste IFLA-UNESCO sur la bibliothèque publique

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« La bibliothèque publique, clé du savoir à l’échelon local, est un instrument essentiel de l’éducation permanente, d’une prise de décisions indépendante et du développement culturel de l’individu et des groupes sociaux. » De nombreux bibliothécaires connaissent cette phrase, ou adhèrent en tout cas à son message et aux valeurs qu'elle véhicule.Instrument de lobbying, ce texte porté par l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, et l'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, fait partie du corpus incontournable des textes sur les bibliothèques et leur mission.Mais, des années après son adoption, il devient nécessaire de le mettre à jour : les deux organisations proposent aux bibliothécaires de participer à la réflexion autour du texte et des éléments qu'il convient d'y ajouter.Les réponses seront utilisées uniquement par l’équipe du siège de l’IFLA, un nombre limité de membres de la section Bibliothèques publiques de l’IFLA et du secrétariat du Programme Information pour tous de l’UNESCO.Pour répondre au sondage, rendez-vous à cette adresse