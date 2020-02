Meura, Folies d'encre : les librairies, victimes d'une radicalisation politique

un trou dans la République - pixabay licence





Dans cette vidéo, on voit un des militants qui a empêché la tenue de la conférence de F. Hollande à Lille déchirer un livre sous le nez d'une vendeuse. Une honte.



La librairie #Meura, petit commerce indépendant, a perdu 400 exemplaires. Un gouffre... pic.twitter.com/wa8sOmXSPF — Hugo Capelli (@Hugo_Capelli) November 12, 2019



Infiniment peinée. Deux librairies! Ce n est pas du vandalisme à l aveugle!! Ma librairie d étudiante ( Meura) ma librairie de la librairie de mon coeur @PlaceRonde

Mais morokons merde. pic.twitter.com/Sg06tQVw7B — AnneEecke (@AnneEecke) September 23, 2018

Dans un communiqué, le Syndicat de la librairie française apporte son soutien à Amanda Spiegel, directrice de la librairie, et son équipe. Déplorant que la rencontre ait été « perturbée par des manifestants qui ont investi la librairie », le SLF souligne l’importance du débat.« Quelques semaines auparavant, c’est la librairie Meura à Lille qui a vu son stock de livres détruit par des manifestants qui s’opposaient là encore à un débat entre des étudiants et François Hollande », rappelle le syndicat.De fait, c’était mi-novembre : alors que François Hollande devait réaliser une intervention à l’université Lille 2, des manifestants s’étaient rués, empêchant la bonne tenue de l’événement Suite aux débordements survenus le 12 novembre, des étudiants ont été convoqués au commissariat et une chercheuse placée en garde à vue.Or, Meura, spécialisée en sciences humaines, avait également vu sa vitrine brisée « à plusieurs reprises ».Pour le SLF, nous assistons « à une multiplication d’actes d’intimidation et de dégradations à l’encontre de librairies », évidemment déplorable. Des actions qui font état de la colère , ainsi que nous l’expliquait une libraire de Folies d’encre, mais également, pour le SLF, « de la radicalisation des oppositions politiques au sein de notre société ». Or, les librairies, pas plus que ceux qui les animent, « cessent, aux yeux de certains, d’être respectées ».Et le syndicat de conclure : « Parce que l’on ne peut interdire le débat au nom du droit à faire entendre un désaccord politique, nous condamnons très fermement ces actions et tenons à réaffirmer le rôle que les librairies tiennent et continueront de tenir au cœur de notre république. »