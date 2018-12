Mexique : l'industrie du livre inquiète, seul l'ebook est en croissance...

Au cœur du Mexique, l’industrie du livre fait ses comptes : les indicateurs de l’année 2017 sont plutôt inquiétants, et les perspectives pour 2018 peinent à réjouir. Non seulement la production privée a diminué, en regard de 2016, mais, surtout, le développement des livres pédagogiques est sur la sellette.





Avec 134 millions en 2017, la production à diminué de 2,2 % en regard de 2016. Sur cet ensemble, 60 % des ventes – et donc 50 % des revenus – sont liés au secteur pédagogique. Les chiffres, communiqués par Carlos Anaya Rosique, président de CANIEM, montrent que les ventes baissent.Avec 24.527 titres produits en 2017, soit — 2 %, les nouveautés représentaient 28 % de l’ensemble.Cependant, une belle nouvelle point : la croissance des ventes des livres numériques, qui affiche 21 %. Depuis 2013, que le marché s’est développé, le marché affiche 120 millions de pesos de chiffre d’affaires.Des données cependant alarmantes, souligne le président, pour qui le secteur de l’édition mexicaine a besoin que des politiques publiques fortes soient mises en place.En croisant les informations, on découvre que la Fédération des éditeurs d’Espagne indique avoir vendu plus de 13,5 millions de livres au cours de l’année 2017. Le tout pour une valeur de 58 millions €.De loin le territoire le plus intéressant pour les éditeurs espagnols, bien que l’Argentine et le Brésil ne soient pas loin derrière. Pour le premier, le volume d’exportation est de 51 millions € pour 15,48 millions d’exemplaires. Pour le second, 12 millions €, pour 2,948 millions d’exemplaires.via Publishnews