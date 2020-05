Michel Houellebecq : après le coronavirus, “tout restera exactement pareil”

Alors que les idéalistes aspirent à une transformation en profondeur du monde après la crise du Covid-19 – changements dans les habitudes des consommateurs ou encore une prise de conscience pour la cause écologique, Michel Houellebecq se montre sceptique : « Ce sera le même, en un peu pire ». De quoi tranquilliser les esprits pour attaquer cette 7e semaine de confinement...



Dans une lettre publiée sur France Inter ce lundi 4 mai 2020, Michel Houellebecq livre un discours plutôt pessimiste sur ce qui suivra la pandémie. À travers un texte qui se veut analytique, il rejette l’idée de l’avènement d’un monde nouveau après la crise du covid-19.



L’auteur de Soumission est clair : « Je ne crois pas une demi-seconde aux déclarations du genre “rien ne sera plus jamais comme avant”. Au contraire, tout restera exactement pareil ». « Nous ne nous réveillerons pas, après le confinement, dans un nouveau monde » insiste l’écrivain français, avant de préciser : « Ce sera le même, en un peu pire. »



“Jamais la mort n’aura été aussi discrète”



Et de poursuivre « il serait tout aussi faux d’affirmer que nous avons redécouvert le tragique, la mort, la finitude, etc. ». Alors que la France porte le bilan total des décès à près de 25.000 dans le pays, Michel Houellebecq affirme pourtant que « jamais la mort n’aura été aussi discrète qu’en ces dernières semaines ».



« Les gens meurent seuls dans leurs chambres d’hôpital ou d’EHPAD, on les enterre aussitôt (ou on les incinère ? l’incinération est davantage dans l’esprit du temps), sans convier personne, en secret » explique-t-il.



Et d’ajouter que ces victimes, mortes « sans qu’on en ait le moindre témoignage » sont réduites à des statistiques de décès quotidien. « L’angoisse qui se répand dans la population à mesure que le total augmente a quelque chose d’étrangement abstrait. »



Michel Houellebecq pointe également un autre chiffre qui a « pris beaucoup d’importance en ces semaines » : celui de l’âge des malades. « Jusqu’à quand convient-il de les réanimer et de les soigner ? 70, 75, 80 ans ? Cela dépend, apparemment, de la région du monde où l’on vit » dénonce-t-il.





Et de finir avec le constat effroyable que : « Jamais en tout cas on n’avait exprimé avec une aussi tranquille impudeur le fait que la vie de tous n’a pas la même valeur ; qu’à partir d’un certain âge (70, 75, 80 ans ?), c’est un peu comme si l’on était déjà mort. »



Le texte est disponible intégralement et une lecture en a été proposée par Augustin Trapenard :