Michel Houellebecq, bientôt dans vos smartphones avec 3 audiolivres

Le format est dans l’air du temps, la forme de l’auteur dépend elle du temps de l’air, mais reste que les deux seuls titres jamais publiés en livre audio physique, Les particules élémentaires et Soumission, seront prochainement disponibles en audiobook numérique.Le premier avait été lu par Nicolas Briançon, paru en septembre 2016 et le second par Éric Caravaca, sorti en octobre 2015. Le groupe Madrigall est parvenu à acheter — pour un montant non dévoilé — les droits numériques audio, afin que Michel profite de l’engouement des audiolecteurs. Ils seront disponibles chez les revendeurs classiques, Google, Kobo et Apple.Les deux titres devraient paraître mi-octobre, et comme deux bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules : d’un côté, Folio va republier Les particules le 6 novembre dans une version collector, mais d'un autre, un troisième audiolivre numérique sortira autour de cette date : Sérotonine, ni plus ni moins. Il semblerait que la version physique suive, fin novembre également.D'ailleurs Les particules élémentaires doivent prochainement faire l’objet d’une adaptation par France Television – un véritable manque depuis sa sortie en 1998 chez Flammarion.