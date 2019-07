Michel Onfray brosse une histoire de la philosophie par la peinture, en 40 tableaux

Le philosophe l’explique : « Pour le peintre, il s’agit de dire le plus possible de choses à moindre frais formel. L’idéal est qu’une image concentre une vision du monde. C’est alors qu’apparaît l’anecdote, l’objet, la chose, le détail qui contient en substance la totalité de l’œuvre.C’est ici que l’expression “le diable est dans les détails” prend tout son sens. L’artiste doit donc trouver l’objet qui vaut pour dire le tout. Par exemple : la coupe de Socrate, la lanterne de Diogène, le crocodile d’Aristote, la dent de Foucault, le chat de Derrida... Voilà la réduction permise par la peinture.Elle s’avère terriblement efficace si et seulement si le sens de l’objet est explicité. Il faut ensuite faire le travail inverse : de l’objet au système. »Un premier extrait est à télécharger ou consulter (mais il est préférable et plus lisible de le télécharger), ci-dessous.[à paraître 3/10] Michel Onfray – Le crocodile d’Aristote — Albin Michel – 9782226444776 – 25 €