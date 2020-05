Michel Piccoli, “un des rares monuments authentiques du 7e art”

Il a incarné à lui seul tout un pan du cinéma français des années 70-80, même s’il a continué de jouer jusqu’en 2015. Discrètement, mais porté par l’assurance de son talent, il s’est imposé comme l’un des rares monuments authentiques du septième art.Philippe Durant, dans un livre à paraitre le 27 mai aux éditions Favre, lui rend hommage, dans une biographie exhaustive qui permet de mieux apprécier le comédien et de mieux comprendre l’homme.Les plus grands l’ont sollicité à leur côté (Buñuel, Clouzot, Hitchcock, Sautet, Melville, Chabrol, Resnais, etc.) et son incroyable parcours lui a permis d’accrocher à sa riche carrière des titres comme Le Mépris, La Grande Bouffe, Les Demoiselles de Rochefort, Le Sucre, Les Noces rouges… et pléthore d’autres.Quatre César et deux Molière du meilleur acteur ne sauraient suffire à résumer sa riche carrière. Cet ouvrage dresse le bilan complet d’un homme qui a toujours suivi ses propres idées, refusant de se laisser porter par l’air du temps, repoussant les sirènes de la facilité.S’il restera à jamais le héros romantique des Choses de la vie face à une Romy Schneider étincelante, son apport se révèle bien plus considérable et laissera une trace indélébile au cœur du monde des images animées. Mieux : une référence.Historien du cinéma, Philippe Durant étudie le septième art depuis plus de trente ans. Considéré comme le spécialiste de Michel Audiard, Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura et quelques autres, il a aussi écrit des ouvrages sur James Bond, la boxe au cinéma et le théâtre tout en réalisant des documentaires sur le mondedes images animées.[à paraître 25/05] Philippe Durant — Michel Piccoli, les choses de sa vie — Favre — 9782828917173 – 22,50 €