Michel Serres, toujours entre philosophie, sciences et histoire

Michel Serres - domaine public (par Ji-Elle)

Professeur à Stanford University, Michel Serres fut l'auteur de nombreux essais philosophiques et d'histoire des sciences aux éditions Le Pommier, entre autres. Ses derniers, Petite Poucette et Temps des crises ont été largement salués par la presse.Il compta parmi les rares philosophes contemporains à proposer une vision du monde qui associe les sciences et la culture. Dans un entretien avec ActuaLitté, il évoquait tour à tour l'écologie et ce que les Hommes font de la Terre que leurs enfants leur prêtent. Et de dresser une multitude de constats sur notre attitude parfois inconsciente qui « risquent de mettre en péril notre existence ».« La guerre est une institution encadrée, à l'inverse du terrorisme. C'est d'ailleurs cette différence qui au coeur de l'erreur de George W. Bush, quand il voulut lutter contre le terrorisme au moyen d'une guerre. Le terrorisme n'est par définition pas déclaré, n'a pas d'identité ni de temps fixe. »Il avait dernièrement pris part à une audacieuse collection, coéditée par Carnets Nord et Le Pommier, Homo Ludens , cherchant à approcher l’histoire du sport – où Serres s’était lui consacré au corps.Dans l’émission de Léa Salamé, Stupéfiant, il déclinait sa définition de l’art d’être Français.