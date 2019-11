Michèle Cotta et Robert Namias : Fake News, nouvelle plaie, nouveau châtiment...

L’université Paris 13 reçoit deux invités prestigieux le 15 novembre : Michèle Cotta (ex-directrice de France 2, ex-directrice de l’information sur TF1) et Robert Namias (ex-directeur adjoint de TF1), actuellement éditorialistes sur Europe 1.





pixabay licence





Michèle Cotta (ex-directrice de France 2, ex-directrice de l’information sur TF1) et Robert Namias (ex-directeur adjoint de TF1), actuellement éditorialistes sur Europe 1, viennent à la rencontre des étudiants de l’université Paris 13 le vendredi 15 novembre dès 12 h (amphi 1, campus de Villetaneuse).

Dans le cadre des rencontres Texto et du Festival des idées Paris (sur le thème « Penser l’incroyable »), ces journalistes de renom présentent leur premier roman Fake News (Robert Laffont, 2019), un thriller politique où un jeune Président de la République est accusé par les médias d’avoir fait financer sa campagne électorale par une puissance étrangère.

L’ambition est notamment de sensibiliser des étudiants de Licence Information-Communication de l’université Paris 13 à la conception et à la diffusion d’une fake news, un phénomène de société qu’il s’agit de mieux comprendre.

Pour sa huitième saison d’existence, le cycle littéraire Texto parie sur l’éclectisme, de la poésie à la performance en passant par la littérature jeunesse. La poétesse Marie de Quatrebarbes, dont le recueil Voguer (POL, 2019) a suscité l’intérêt de la presse (Les Inrocks, L’humanité…), a ainsi été accueillie le 15 octobre dernier sur le campus de Villetaneuse.



Pour la première fois, en janvier 2020, les étudiants du Master 2 Commercialisation du livre coordonnent une rencontre avec un auteur de la rentrée littéraire de leur choix. En mars, la littérature jeunesse sera à l’honneur avec la prolixe Alice Brière-Haquet. Enfin, dans le cadre du Festival Concordan(s)e, des duos mêlent la littérature et la danse avec deux performances artistiques inédites de Jean-Baptiste André et Eddy Pallaro à Villetaneuse, et de Frank Micheletti et Charles Robinson sur le campus de Bobigny.



À découvrir aussi : Fabienne Jacob (Un homme aborde une femme, Buchet-Chastel) et Mira Popovic (D’une terrasse à l’autre, Viviane Hamy).



Depuis 2012, Texto invite chaque année six ou sept écrivains émergents ou reconnus tels que le jeune David Lopez (Fief, Seuil, prix du Livre Inter 2018), Annie Ernaux, Ivan Jablonka, Nancy Huston... D'octobre à avril, ces auteurs vont à la rencontre d’un public universitaire, souvent novice mais passionné, pour présenter leurs textes sous des formes variées : lectures, entretiens, performances...



Dans une dynamique pédagogique, ces rencontres proposent des réflexions sur la manière d’écrire, sur l’actualité, et sur le métier d’écrivain à des étudiants de la Seine-Saint-Denis qui rencontrent ainsi des artistes en activité et découvrent la richesse de la littérature contemporaine.