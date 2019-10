Michelin Travel Partner accroît sa collaboration avec Média Participations

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Michelin Travel Partner est une filiale du Groupe Michelin née en 2011 à la suite de la fusion des activités de Michelin cartes et guides et de ViaMichelin. Elle couvre trois univers, celui de la mobilité avec les cartes et atlas Michelin, celui du voyage avec les guides touristiques, et enfin la gastronomie avec les célèbres guides du même nom.Si la distribution des ouvrages Michelin Travel Partner est gérée depuis 2004 par MDS, la filiale de distribution du groupe Média Participations, la coopération avec le groupe prend un nouveau tournant puisque le spécialiste de la publication de voyage a choisi d’externaliser la diffusion de ses ouvrages et de la transférer à Média Diffusion.Les activités de diffusion et de distribution coexisteront donc à partir du 1er janvier 2020 au sein de la même maison mère.« La nécessité de développer notre réseau de vente rendait indispensables un rapprochement et une mise en commun de moyens avec un acteur spécialisé. Le partenariat de très long terme avec Média Diffusion franchit une nouvelle étape au profit des libraires et des lecteurs » a affirmé Paul Carril, directeur des opérations de Michelin Travel Partner, dans un communiqué.« Nous sommes certains que ce choix est le meilleur pour renforcer le positionnement de nos titres, de nos catalogues et de notre marque éditoriale sur un marché de plus en plus disputé. »Un enthousiasme que partage Stéphane Aznar, directeur général de la société Média Diffusion, notamment parce que ce nouveau partenariat s’inscrit dans la logique de sa stratégie de « conquête de nouveaux segments éditoriaux ».Anciennement DDl Diffusion, cette filiale est en effet connue pour être spécialisée dans la diffusion de bandes dessinées, de comics, de manga, et de littérature jeunesse. « Nous poursuivons depuis plusieurs années une stratégie de développement visant à faire de Média Diffusion un diffuseur généraliste, présent sur tous les secteurs éditoriaux », assure Stéphane Aznar.Pour rappel, en août dernier, le collectif d’éditeurs Les Indés de l’Imaginaire basculait déjà chez Média Diffusion . Un accord qui s’inscrit lui aussi dans cette stratégie et qui fait suite au rachat de juin 2017 du Collectif - réunissant autour des éditions Anne Carrière plusieurs éditeurs indépendants dont Les Forges de Vulcain, spécialisé dans les ouvrages fantasy.« Ce développement dans la littérature générale est une évidence. En nous associant avec les Éditions Anne Carrière, nous avons fait le choix d’un éditeur et d’un catalogue jeune, ambitieux et exigeant » déclarait déjà Vincent Montagne, PDG de Média Participations.