Michelle Obama a enrichi son éditeur de 10 millions d'exemplaires vendus

Michelle et Barack Obama - domaine public



17,7 milliards € de chiffres d'affaires en 2018

Une stratégie à long terme pour rivaliser avec Apple TV

Pour rappel, la maison d'édition Bertelsmann détient aujourd'hui 75 % de Penguin Random House , l'actuel éditeur de l'ancienne Première dame américaine. Ce dernier, très confiant concernant le succès de l'ouvrage, a donné une avance de 60 millions de $ à Michelle Obama. Pari réussi, étant donné que le livre s'est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires depuis sa parution en novembre.« Cela en fait notre succès créatif le plus notable de l'année dernière », a souligné Thomas Rabe, directeur général de Bertelsmann, lors d'une conférence de presse. La maison d'édition a également révélé une augmentation de 2,8 % de son chiffre d'affaires, qui s'élève à 17,7 milliards € en 2018, le plus haut depuis 2007. La division Penguin Random House, de son côté, a enregistré une hausse de 1,3 % de son chiffre d’affaires.L'entreprise familiale Bertelsmann vise également à s'étendre dans les domaines de la télévision, de la musique et des magazines. Cependant, elle doit faire face à de gros concurrents, dont Apple, qui a dévoilé récemment son nouveau service de télévision et d'articles par abonnement : Apple TV et Apple News.Un journaliste du magazine Reuters a demandé au directeur général s'il comptait mettre à disposition ses magazines sur Apple News +. « Si ce kiosque atteint un certain poids et que les conditions sont réunies, je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas y jeter un coup d'œil ».Néanmoins, Thomas Rabe compte sur sa filiale télévisuelle RTL Group et préfère adopter une stratégie sur long terme : développer les services de vidéo à la demande et parier sur le contenu local pour attirer les téléspectateurs sur les marchés européens.« J'ai dit il y a plusieurs années que nous ne ferions pas de gros investissements - avec 500 millions d'euros, nous atteignons la limite supérieure. Nous nous sentons très à l'aise et n'avons pas besoin de capital ».L'année dernière, sur un total d'investissements de 1,5 milliard € (1,7 milliard $), un tiers a été dépensé pour des acquisitions. L'un des achats majeurs de l'année 2018 reste le site américain d'éducation en ligne OnCourse Learning.Récemment, les éditeurs de Penguin Random House ont déclaré qu'ils s'occuperont du prochain ouvrage de l'ancien Président américain, Barack Obama. Tout comme sa femme, il publiera des mémoires mais seulement pour relater ses deux mandats à la Maison Blanche. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée. L'éditeur Bertelsmann espère néanmoins le publier cette année.via Reuters