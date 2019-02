Mieux que les bibliobus, des bibliobus électriques et écologiques en Suède

(photo d'illustration, Volvo)

Une baisse de 80 % de la consommation d'énergie

Particulièrement fière d'avoir été choisie par la ville pour équiper le réseau de lecture publique de deux bibliobus électriques, la marque Volvo a publié un communiqué de presse pour répandre la bonne nouvelle. Les deux véhicules à essence de la ville, qui font une tournée comprenant quelque 70 arrêts et desservent 110 établissements scolaires, seront remplacés à l'été 2020 par des véhicules électriques, à l'empreinte carbone bien moindre.La société finlandaise Kiitikori OY a travaillé avec Volvo pour aménager l'intérieur des bibliobus, qui accueillera les enfants et les familles avec de nombreux livres, bien sûr, mais aussi des équipements pour s'asseoir ou s'allonger le temps d'une lecture.La ville de Göteborg a choisi le modèle Volvo 7900, et a souscrit à un abonnement mensuel qui garantit l'entretien et la maintenance du véhicule par le constructeur Volvo. De la même manière, la charge des batteries nécessaires au fonctionnement des bus, ainsi que leur stationnement nocturne, s'effectueront tous deux dans le centre agréé Volvo de Mölndal, à quelques kilomètres au sud de Göteborg.« Nous espérons pouvoir à nouveau disposer de bibliothèques mobiles pour l’été 2020, ce qui nous permettra de rendre visite à tous les enfants, y compris à ceux qui vivent ou sont scolarisés au sein d'écoles maternelles dans la zone verte du centre-ville de Göteborg. Nous avons choisi les bus électriques pour nous assurer qu'ils pourront assurer cette mission pendant toute la durée de vie des véhicules, soit environ 12 ans », souligne Anette Eliasson, de la mairie de Göteborg.En effet, une zone préservée a été mise en place dans le centre-ville de Göteborg, qui restreint l'accès aux véhicules diesel, à forte consommation et notamment aux bus, ce qui compliquait forcément l'accès des bibliobus.La batterie des bus dispose d'une capacité de 250 kWh, et Volvo assure que l'économie d'énergie atteint les 80 % par rapport à un véhicule diesel. Reste à régler la question de la fabrication et du recyclage des batteries, qui sont souvent le point faible des véhicules électriques.Plusieurs villes de Suède et d'autres pays du monde se sont déjà équipées en bus électriques : on en retrouve notamment au Danemark, en Belgique, en Norvège, aux Pays-Bas ou en Pologne. La ville de Göteborg elle-même avait passé une des plus importantes commandes jamais enregistrées par Volvo, soit 30 bus électriques, début 2018. Mais Volvo assure que l'usage de tels véhicules pour assurer un service de bibliothèque mobile est pratiquement inédit.