Mieux référencer ses livres, en librairie et sur internet

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Ce guide, à destination des éditeurs et diffuseurs, présente les règles à respecter pour améliorer vos métadonnées véhiculées dans le Fichier Exhaustif du Livre, le fichier commercial de la chaîne du livre en France.Par des recommandations claires, assorties d’exemples, ces fiches vous guideront dans les informations à communiquer pour améliorer la présentation de vos ouvrages, en librairie et en ligne. Des données qualifiées et enrichies contribuent à une meilleure visibilité de vos livres et sont ainsi essentielles à leur bonne commercialisation.La Commission FEL de la Clil est aujourd’hui présidée par Bertrand Metras, Responsable des études et des projets informatiques du groupe Madrigall, qui succède à Dominique Parisis. Elle associe des membres représentants les libraires, les éditeurs-distributeurs, l’Alire, les Bibliothèques de la Ville de Paris, la BnF, Dilicom, EDItEUR, Electre, le SLF et le SNE et œuvre à la normalisation des données indispensables à la commercialisation des livres papiers et numériques.Le guide complet est disponible en lecture ci-dessous et peut être téléchargé sur le site de la Commission de Liaison Interprofessionnelle du Livre