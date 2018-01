Migrants, immigrés et migrations : pour des bibliothèques interculturelles

Journée d'étude – Alors que les publics sont au cœur de la stratégie de développement des bibliothèques, les livres Accueillir des publics migrants et immigrés (Presses de l'Enssib) et Migrations et bibliothèques (Editions du Cercle de la librairie) interrogent, pour la première fois dans la littérature professionnelle française, la place faite par nos établissements aux populations étrangères ou d’origine étrangère, dans toute leur diversité.





Pour poursuivre la réflexion ouverte par ces deux titres récents, Médiadix propose une journée d’étude, élaborée avec les auteurs de ces deux ouvrages et centrée sur la démarche interculturelle.



Comment l’institution bibliothèque peut-elle prendre en compte la pluralité de la société et des cultures qui la composent ? Quelles implications sur les propositions faites aux publics et sur les postures d’accueil ? Les interventions proposeront des pistes de réflexion sur les concepts et des outils utiles aux bibliothécaires.



Le jeudi 8 février 2018 de 9 heures à 17 heures au Pôle Métiers du livre – Saint Cloud 92210.

9h accueil



9h15 Ouverture de la journée avec Martine Poulain, directrice de la collection Bibliothèques aux Editions du Cercle de la libraire, Catherine Jackson, directrice de la collection La Boite à outils aux Presses de l’Enssib et Christophe Pavlidès, directeur de Médiadix



9h30 Introduction à deux voix avec Lucie Daudin directrice adjointe des bibliothèques de Plaine Commune et Isabelle Antonutti, responsable de formations à Médiadix

10h30 Pluralisme et universalisme : comment les concilier ? Intervention de Florence Salanouve, conservatrice, responsable des services aux publics (bibliothèque de l’université Nice Sophia Antipolis) et chercheuse associée à la Bibliothèque nationale de France.



11h25 pause

11h35 Le choc culturel : accueillir la diversité en comprenant nos cadres de références, par Ariella Rothberg, formatrice en interculturel



12H30 -14H déjeuner



14h Interculturalité en pratique : retours d’expériences, une table ronde animée par Lucie Leprevost-Grancher, directrice adjointe de la bibliothèque Sabatier (Paris) avec la participation de Coralie Laurent, responsable de la section adultes à la médiathèque du Bachut à Lyon et Marion Giuliani du réseau des médiathèques de Plaine Commune



15h30 pause



15h40 Entrer dans la vie des immigrés par la littérature, par Mustapha Harzoune, historien, critique littéraire, journaliste à la revue Hommes et migrations.



17 h fin de la journée





Journée d’étude gratuite, inscription obligatoire. Se rendre sur le site crfcb.fr , créer votre compte et inscrivez-vous.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Isabelle Antonutti, isabelle.antonutti@parisnanterre.fr, 01 40 97 98 54