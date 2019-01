Miguel Barrero devient président de la Fédération des éditeurs d'Espagne

crédit Fundación Santillana

Dans son programme, Barrero souhaite organiser l’action de la Fédération à travers quatre axes. Le tout premier sera social, et portera sur la promotion du livre et de la lecture. A ce titre, il portera une communication sur le rôle de l’éditeur, la lutte contre le piratage et la défense de la propriété intellectuelle.Le deuxième volet concernera l’internationalisation du secteur, et sa croissance sur d’autres marchés. Cela passera par une présence accrue auprès des institutions européennes.Ensuite, il compte favoriser la collaboration entre les différents acteurs de la chaîne du livre, et la défense du maillage de librairies, sur le territoire. Il souhaiterait également instaurer une carte garantissant un accès à la lecture.Enfin, dernier élément, poursuivre le plan de promotion pour le livre et la lecture entamé en 2017 – avec, notamment, l’achat d’exemplaires pour les bibliothèques.« Nous tâcherons, en cette période de changements et d’incertitudes, de maintenir une approche collaborative constante, avec les institutions, les organisations du livre, les administrations, les auteurs, les lecteurs, les bibliothèques, les écoles, les libraires et les distributeurs », assure le nouveau président.Miguel Barrero est l’actuel directeur général de I+D+J, du groupe Santillana, et fut nommé en avril 2018 directeur de l’Éducation de la fondation Santillana. Depuis janvier 2018, il était également trésorier de la FGEE.L’industrie espagnole du livre génère plus de 3 milliards € de chiffre d’affaires, et emploie, directement et indirectement, 30.000 personnes. Au sein de la FGEE sont regroupées 840 maisons, qui représentent près de 97 % du chiffre d’affaires du secteur. En 2017, elles avaient publié 240.262 ouvrages, avec un tirage moyen de 2753 exemplaires.