Milan Kundera pourrait redevenir tchèque, selon le gouvernement

Le gouvernement tchèque a laissé entendre que l'écrivain Milan Kundera, qui s'était vu retirer la nationalité de son pays d'origine en 1979, pourrait la retrouver. Andrej Babis, Premier ministre tchèque de passage en France, a affirmé avoir fait la proposition à l'écrivain, aujourd'hui âgé de 89 ans.

Milan Kundera, en 1980 (Elisa Cabot, CC BY SA 2.0)



En raison de ses prises de position politiques, Milan Kundera fut persona non grata au sein du Parti communiste et de la République tchèque — alors la Tchécoslovaquie — dès le début des années 1970. En 1975, il franchit le pas et s'exile de son pays natal pour se réfugier en France, où ses œuvres sont traduites depuis plusieurs années déjà.



1979 marque l'année du retrait de la nationalité tchèque à Kundera, mais aussi la publication de son dernier livre dans le pays.

Près de 40 ans plus tard, le gouvernement tchèque, par la voix de son Premier ministre Andrej Babis, a laissé entendre que l'écrivain pourrait retrouver la nationalité tchèque s'il le souhaitait. Milan Kundera est aujourd'hui l'un des auteurs les plus célèbres au monde, et le retrouver dans le patrimoine du pays serait évidemment un honneur...

« Il mériterait sûrement d'avoir à nouveau sa citoyenneté », a déclaré Babis à l'agence tchèque CTK, rapporte l'AFP. « Je ne connais pas exactement la procédure [de renouvellement de la citoyenneté] », a ajouté le chef de l'État, en précisant que celle-ci ne nécessiterait « pas trop de paperasserie » pour les époux Kundera. En effet, son épouse Vera avait aussi vu sa nationalité retirée par le gouvernement communiste de l'époque.



Kundera aurait mis le pied en République tchèque pour la dernière fois il y a 22 ans, selon le Premier ministre Andrej Babis.

En mars dernier, pour la première fois depuis la fin des années 1970, un livre de Milan Kundera avait fait son retour en librairie avec une nouvelle édition de La vie est ailleurs, Život je jinde, en version originale, publié en 1973 chez Gallimard et en 1979 en République tchèque.



Juste avant la censure de ses livres dans les librairies du pays.