Ministère de la Culture : le cabinet de Roselyne Bachelot-Narquin s'étoffe

La communication du ministère de la Culture est en effet modifiée : on ne dira plus Roselyne Bachelot tout court, mais bien Bachelot-Narquin. Soit. Par ailleurs, ce 10 juillet, la directrice de cabinet était nommée , et au Journal officiel du 18 juillet, quatre nouvelles recrues s’annoncent.Un arrêté désigne ainsi Elizabeth Le Hot comme « cheffe de service, adjointe au directeur général des médias et des industries culturelles, à la direction générale des médias et des industries culturelles à l’administration centrale du ministère de la Culture ». Elle prendra ses fonctions le 20 juillet pour une durée de trois ans — avec six mois probatoires.Une vacance qui avait été proclamée le 18 janvier dernier, et se résout donc. Elizabeth Le Hot travaillera donc avec Nicolas Georges, directeur adjoint.Côté cabinet, Arnaud Roffignon devient directeur adjoint de cabinet, en charge de la relance, du budget, de la fiscalité et de la transformation du ministère. Sorti de l’ENA, il officiait comme directeur et secrétaire général adjoint depuis 2016 au MCC.Jean-Baptiste de Froment sera conseiller spécial en charge du patrimoine, de l’architecture et de la prospective. Pas de changement pour cet ancien Normalien, puisqu’il avait été intégré au cabinet de Franck Riester en novembre 2019.Et Tristan Frigo prendra le rôle de conseiller technique en charge des relations avec le Parlement. Et pour cause : ce dernier était conseiller parlementaire pour le groupe La République en Marche depuis juillet 2017 — dans les commissions des Affaires économiques ainsi que celle du Développement durable et de l’Aménagement du territoire.