Ministère de la Culture : une cellule de crise pour accompagner les festivals

Au commencement, ce furent les réunions de plus de 5000 personnes, puis ce chiffre s’est réduit comme peau de chagrin, avant l’instauration d’un confinement national. Depuis, les salons, festivals et événements – littéraires, musicaux et autres – ont été soit victimes soit redoutent de l’être. Certains, avec encore un peu de temps devant eux, « souhaitent attendre l’évolution de la situation », pointe le ministère.Aussi annonce-t-il la constitution d’une cellule d’accompagnement, qui « s’appuiera sur les directions générales du ministère de la Culture et ses opérateurs, sur les directions régionales des affaires culturelles et les directions des affaires culturelles Outre-mer ». Elle aura pour mission de recenser les « différents besoins et ainsi d’adapter les réponses de l’État ».Elle est accessible depuis l’adresse festivals-covid19@culture.gouv.fr et sera maintenue active jusqu’à la fin de la crise coronavirusienne.« Tous les festivals sont concernés, y compris les salons du livre et ceux qui ont déjà été annulés », précise-t-on à ActuaLitté. « La cellule va s’appuyer sur les directions du ministère, les opérateurs, les DRAC afin d’apporter des réponses pratiques et juridiques aux organisateurs de festival. »