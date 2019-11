Miracle de la télé : au Brésil, une série augmente les ventes de livres

Tragique pour cette malheureuse mère de famille célibataire, pensera-t-on avec une once d’humanité, mais surtout particulièrement rémunérateur… pour les maisons d’édition. En effet, l’intrigue tourne également autour du sauvetage d’une maison d’édition — une première manifestement à la télévision brésilienne.Ainsi, Prado Monteiro, la maison dont il est question, se retrouve à plusieurs reprises, et nécessairement, les personnes qui y travaillent lisent. Parfois des ouvrages classiques, ou d’autres œuvres importantes. Mais quoi qu’il en soit, la série fait état de plusieurs références… qui impactent les spectateurs.À l’occasion de la Journée mondiale du droit d’auteur, qui se déroulait ce 29 octobre, le magazine brésilien Extra a réalisé une petite enquête.La question est de savoir s’il existe une connexion entre les ouvrages cités dans la série et la vente de livres dans le monde réel. Il semble bien que oui : la demande pour les titres qui apparaissent — il ne s’agirait pas de placement de produits cela dit — bénéficierait de cette exposition, avec une croissance de 15 %.Et le livre le plus sollicité, qui fut l’un des premiers à apparaître dans la série n’est autre que Le Magicien d’Oz, écrit par L. Frank Baum. C’est d’ailleurs lui qui a vu ses ventes largement amplifiées. Vient ensuite La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne et puis les œuvres de Conan Doyle, avec respectivement 10 % et 3 % de mieux. Ou encore Alice au pays des merveilles, qui collecte 10 % de mieux tout pareillement.