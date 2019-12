“Miroir de nos peines” conclut la grande trilogie de Pierre Lemaitre

Avril 1940. Louise, 30 ans, s’enfuit, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour découvrir ce qui l’a jetée là, elle devra plonger dans la folie d’une période sans équivalent dans l’histoire où la France tout entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.Secret de famille, grands personnages, puissance du récit, rebondissements, burlesque et tragique...Il fallait toute la verve et la générosité d’un chroniqueur hors pair des passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence d’un peuple broyé par les circonstances. Cette fresque, consacrée à la période 1920-1940, vient ici s'achever.[à paraitre 2/01/2020] Pierre Lemaitre — Miroir de nos peines — Albin Michel – 9782226392077 – 22,90 €